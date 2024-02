Equipe d’Algérie : le Belge Tom Saintfiet postule pour succéder à Belmadi

Comme la succession de Djamel Belmadi est ouverte, plusieurs entraineurs étrangers sont emballés par l’idée de prendre la tête de la sélection nationale. En plus du franco-comorien, Amir Abdou, le Belge Tom Saintfiet s’enflamme à son tour pour l’équipe d’Algérie.

La fédération algérienne de football prépare l’après-Belmadi. En effet, elle a installé une commission chargée d’étude des candidatures pour le poste d’entraineur de la sélection nationale A, qui tiendra, rappelons-le, sa première réunion demain, le 8 février. Un poste qui intéresse plusieurs entraineurs étrangers, faut-il le dire.

En plus du franco-comorien, Amir Abdou, l’ex-sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, s’enflamme pour l’équipe d’Algérie. Le technicien belge de 50 ans a postulé pour le poste du sélectionneur national.

« Je veux travailler avec une équipe qui me permettra de jouer les grands tournois de manière régulière et remporter des titres. Pour le moment, j’ai des offres en Asie, une sélection là-bas, me veut pour un long bail. Il y a aussi l’intérêt de la Tunisie et d’autres sélections en Afrique, à l’instar de la Côte d’Ivoire, le Ghana et du Cameroun. Maintenant, je vais étudier toutes les offres et on verra ce qui va se passer ». A-t-il affirmé, dans une interview accordée au quotidien algérien « L’Expression ».

« Je suis amateur du football algérien »

Tom Saintfiet n’a pas tari d’éloges sur le football algérien. La qualité des joueurs au sein de la sélection nationale l’incite pour tenter un nouveau challenge avec les Fennecs.

« Je suis un amateur du football algérien, je suis né en 1973 et je me rappelle encore bien de l’épopée de cette équipe de 1982 qui a émerveillé le monde. Les Madjer, Belloumi et les autres stars de l’équipe algérienne. J’ai aussi croisé cette équipe à deux reprises en 2018 et en 2019 lors des éliminatoires de la CAN 2019. Je peux dire que l’Algérie est un grand pays du football, avec une organisation au plus haut niveau. Les qualités des joueurs sont là aussi pour aller remporter des titres lors des prochains tournois africains et tenter aussi d’aller le plus loin possible lors de la prochaine Coupe du monde. Il y a de très bons joueurs qui évoluent dans un niveau très relevé et diriger une équipe comme l’Algérie est un challenge qui m’intéresse beaucoup ». A-t-il ajouté.

À 50 seulement, Tom Saintfiet cumule une expérience de 26 ans de carrière d’entraineur. Il a entrainé plusieurs sélections africaines, notamment la Gambie entre 2018 et 2024, avant de quitter son poste après la CAN-2023.