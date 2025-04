Equipe d’Algérie : l’appel du pied d’un joueur franco-algérien à Petkovic

Le jeune milieu de terrain de Toulouse FC, Rafik Messali, lance un appel du pied à Vladimir Petkovic. Déjà sélectionné en EN U20, il souhaiterait une première convocation chez les Verts à l’occasion du prochain rassemblement en mois de juin.

Formé au TFC, Messali incarne la nouvelle génération montante du football algérien. Sa progression constante et ses performances remarquées en championnat de France pourraient lui ouvrir les portes de la sélection nationale A, franchissant ainsi une nouvelle étape dans sa jeune carrière prometteuse.

Messali espère avoir tapé dans l’œil du sélectionneur Vladimir Petkovic. Le match amical contre la Suède prévu en juin pourrait représenter une opportunité idéale pour le technicien bosno-suisse d’intégrer de nouveaux talents dans son groupe. Le Toulousain n’a pas hésité de lancer un appel du pied au sélectionneur national.

« J’espère vraiment les revoir en sélection A, ce serait beau (…) C’est un objectif proche que je veux atteindre. Je souhaite aller en équipe d’Algérie lors du prochain stage en mois de juin. En tout cas, il me reste six matchs pour performer. Je vais essayer de tout donner pour pouvoir y participer », a-t-il avoué, dans un entretien accordé à « Dz Foot ».

Un joueur polyvalent

Salim Messali est un joueur polyvalent. Arrière latéral, milieu de terrain ou encore ailier, son profil semble intéressant.

« J’étais ailier oui, et je suis passé latéral droit pour un match, parce que c’était la pénurie à ce poste-là. Ça s’est très bien passé et, depuis, j’y suis resté. Aujourd’hui, je performe à ce poste-là et voilà comment s’est opéré le changement », dira-t-il.

« Quand je joue piston, vu qu’on a tout le côté pour nous, ou bien latéral, dans une configuration différente, je peux toujours autant plonger vers l’attaquant, vers l’ailier. Dans les deux postes, je me sens à l’aise. C’est sincèrement un poste que j’apprécie beaucoup, vu mes qualités », a-t-il ajouté.

Messali affirme qu’il connait bien Farès Chaïbi et Sohaïb Naïr, avec lesquels il a fait sa formation au TéFéCé. Il souhaiterait les côtoyer de nouveau en sélection nationale. « On s’est côtoyés il y a 3-4 ans, on était dans la même équipe, on jouait en réserve ensemble ! Les voir aujourd’hui, à ce stade-là, en sélection, c’est un plaisir pour moi, pour, eux aussi,, et c’est un objectif pour moi bien sûr. Quand tu les vois, tu as envie d’y aller avec eux, vu que c’est mes amis, en plus. Ça serait beau de les rejoindre », a-t-il indiqué.