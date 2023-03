Equipe d’Algérie : l’algéro-allemand, weiser, la surprise de Belmadi ?

La fédération algérienne de football est en contact avec un joueur binational. Il s’agit de l’algéro-allemand, Mitchell Weiser. Le latéral droit de Werder Brême, formé au Bayern de Munich, pourrait être l’une des nouveautés lors du prochain stage des Verts.

Dans l’optique d’injecter du sang neuf au sein de la sélection nationale, la fédération algérienne de football et le sélectionneur national Djamel Belmadi sont en train de convaincre certains binationaux pour opter pour l’Algérie. Apparemment, le prochain stage des Verts devraient être marqué par quelques nouveautés.

En plus du latéral gauche du FC Nantes, Jaouen Hadjam, la FAF est en contact avec un autre joueur binational. En effet, il s’agit du latéral droit de Werder Brême Mitchell Wieser. Selon le média allemand spécialisé en sport « Kicker », un contact existe bel et bien entre les deux parties. Le joueur de 28 ans aurait même entamé les procédures pour retirer son passeport algérien et du coup, changer sa nationalité sportive, en passant de l’Allemande à l’Algérienne. Ainsi, il pourrait être la surprise de Belmadi lors du prochain regroupement des Verts.

Dans le cas où sa venue se confirme, Weiser pourrait résoudre le problème du poste de latéral droit. Alors que Youcef Atal est souvent blessé et manque de constance dans le jeu, Hocine Benayada ou encore Akim Zedadka n’ont pas donné entière satisfaction.

Qui est Mitchell Weiser ?

Mitchell-Elijah Weiser est né le 21 avril 1994 à Troisdorf en Allemagne, d’un père allemand et une mère algérienne. Son père, Patrick Weiser, était footballeur dans les années 90.

Après avoir débuté sa carrière au FC Cologne, il a connu un passage au Bayern de Munich entre 2012 et 2015. Mais il s’est contenté de 21 matchs et un but. Il a rejoint Hertha Berlin en 2015 (85 matchs, 8 buts). Le 8 mai 2018, il signe avec le Bayer Leverkusen pour cinq ans. Il a disputé 75 matchs dans trois saisons pour 4 buts. Depuis 2021, il évolue à Werder Brême. Il compte 46 apparitions officielles et 4 buts.

Mitchell Weiser a été sélectionné dans toutes les jeunes catégories de la « Nationalmanschaft ». Un profil intéressant d’un joueur capable d’apporter un plus à la bande à Djamel Belmadi en prévision des prochaines échéances.