Equipe d’Algérie : la venue d’Aouar de nouveau reportée ?

Houssem Aouar fait planer toujours le suspense concernant sa venue en équipe d’Algérie. Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais tarde à poursuivre les démarches pour changer sa nationalité sportive.

Dans l’optique d’injecter du sang neuf dans l’effectif de la sélection nationale, la fédération algérienne de football poursuit ses négociations avec certains joueurs binationaux. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, un seul joueur a officiellement changé sa nationalité sportive. Rayane Ait-Nouri, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est à la disposition de Djamel Belmadi à partir du prochain stage en mois de mars.

En plus du latéral gauche de Wolverhampton, un autre binational est pressenti pour rejoindre les Verts à partir du prochain regroupement. Il s’agit, en effet, de Houssem Aouar. Mais, apparemment, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est encore loin d’être acquis. Certes, il est éligible pour l’Algérie, mais il tarde toujours de changer sa nationalité sportive.

Aouar chez les Verts : Ce ne sera pas pour le mois de mars ?

En effet, le jeune joueur de 24 ans, n’a pas poursuit les démarches pour changer sa nationalité sportive. « Pour Aouar, c’est le statut quo ». Révèle une source proche du dossier à nos confrères de Compétition.

Il faut dire que cela ouvre les portes aux spéculations si Aouar est vraiment chaud à l’idée de représenter les Verts au détriment des Bleus sur le niveau international. Et à un mois du prochain stage de la sélection nationale, on s’interroge s’il sera présent ou non. Et ce, vu la lenteur de l’exécution de la démarche de naturalisation.

Il est à rappeler que le président de la FAF, Djahid Zefizef, a affirmé le 6 janvier dernier avoir trouvé un accord avec Houssem Aouar. « Houssem Aouar nous a donné son accord pour rejoindre la sélection algérienne ». A-t-il révélé sur les ondes de la radio nationale. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a toujours rien de concret.

Rappelons également que le Lyonnais a déjà demandé à Djamel Belmadi une rallonge le mois de septembre dernier en raison de la situation difficile qu’il vivait à l’OL.