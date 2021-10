Équipe d’Algérie : la réponse sèche de Belmadi à ses détracteurs

Le sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi, connu non seulement pour ses contributions en tant qu’entraîneur mais aussi pour sa franchise et sa répartie, a répondu aujourd’hui aux questions autour de l’EN et les matchs qui arrivent, la veille du premier match de la double confrontation Algérie – Niger dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur des Verts a réitéré que ce qui l’intéresse est de rester concentré sur son travail malgré le déferlement de critiques qu’il affirme avoir reçu avant le match contre le Djibouti.

Belmadi consacre une réponse pour ses détracteurs notamment ceux qui remettent en cause sa méthode de travail « je ne suis pas sur Football manager, assis derrière un écran, chaussette trouée et un sandwich à la main et je décide d’acheter un tel ou vendre un tel ».

Il précise qu’il y a de la cohérence et de la planification dans son travail ce qui permet de ne pas convoquer les joueurs à sa guise sans aucun calcul.

Au sujet des blessés

Ce sujet a beaucoup inquiété les supporters de l’EN, l’Algérie a vu plusieurs de ses Fennecs blessés en si peu de temps aux portes des éliminatoires.

L’entraîneur s’est également exprimé à ce sujet, expliquant que les joueurs indisponibles en club ne le sont pas obligatoirement en sélection. Par exemple Islam Slimani et Sofiane Feghouli qui devraient être disponibles ou même Djamel Benlamri, rassurant qu’il ne prendra tout de même pas le risque si il y en aura.

Le cas Delort

Rappelons que le nom d’Andy Delort qui ne figure pas dans la liste finale des joueurs convoqués pour les prochains match a suscité une polémique et une incompréhension vu le talent et la performance de l’attaquant niçois. Entre une légende d’une publication instagram et une clause au détriment de l’EN, le sélectionneur nous donne enfin des explication.

En effet, il s’agit d’un accord avec l’OGC Nice que Delort a signé à son arrivée au club, Belmadi avait reçu des informations concernant cet accord, et le coach a préféré attendre, « wait and see » s’est-il dit.

Il en a reçu la confirmation à travers un message de Delort lui-même, l’entraîneur explique « il privilégie son club parce qu’il veut réussir ce challenge et que pour cela il devait mettre l’équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an, donc évidemment pas de CAN ».

Belmadi, choqué, il ajoute « il n’est plus sélectionnable. Peut-être dans un an, peut-être avec quelqu’un d’autre, je n’en sais rien. Les choses sont évidentes pour moi en tout cas. On a eu une discussion, ce genre de choses ne s’envoie pas par message et je lui ai signalé. Je ne vous dirai pas tout le contenu, cela a été très houleux ».