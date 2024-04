Equipe d’Algérie : la raison cachée de l’absence de Mahrez du dernier stage

Riyad Mahrez a décidé de faire l’impasse sur le dernier stage de l’équipe d’Algérie. Certes, il est en réflexion concernant son avenir en sélection, mais il y a une autre raison qui l’a incité de demander la dispense.

L’un des grands absents du dernier rassemblement des Verts, ponctué pour le tournoi amical FIFA, était incontestablement Riyad Mahrez. Ce n’était pas une mise à l’écart puisque c’était le joueur lui-même qui avait demandé à être dispensé, d’autant plus qu’il est en réflexion concernant son avenir en sélection. Une information révélée en premier par le journal français spécialisé « l’Équipe », et confirmée par le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Affecté par la sortie précoce de l’équipe d’Algérie du premier tour de la CAN-2023, mais aussi des sévères critiques dont il a fait l’objet pour ne pas avoir donné satisfaction lors du tournoi, Mahrez était dans son droit de demander la dispense. Mais une autre raison l’a incité de prendre une telle décision.

Selon le quotidien spécialisé « Compétition », l’attaquant d’Al-Ahli Saudi « appréhendait que dans ce tournoi, il ne convaincra pas le néo-sélectionneur national, ce qui pousserait ce dernier à le reléguer au banc des remplaçants ». En effet, il a préféré faire un break plutôt que de perdre définitivement son statut de star incontestée de l’équipe nationale.

Une entrevue Petovic-Mahrez pour bientôt ?

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Riyad Mahrez fait durer le suspense concernant son avenir avec l’équipe d’Algérie. Tout le monde ignore s’il va poursuivre en prévision des prochaines échéances ou bien mettre un terme à son aventure avec les Verts.

Certes, son niveau a trop régressé depuis qu’il a rejoint le championnat saoudien. Mais il n’en demeure pas qu’il est considéré comme une valeur sûre. Dans la difficulté de lui trouver un digne successeur, Mahrez (33 ans) pourrait encore servir la sélection nationale.

A cet effet, Certains préconisent d’organiser une rencontre entre Petkovic et le joueur afin de connaitre réellement les intentions de ce dernier, car possible qu’après une discussion avec le coach bosnien, on sortira, c’est sûr, avec un résultat, comme par exemple son retour en sélection le mois de juin…