Equipe d’Algérie : la participation de Bennacer à la CAN-2023 menacée ?

La participation d’Ismael Bennacer à la CAN-2023 avec l’équipe d’Algérie est menacée. Le milieu de terrain des Verts ne devrait pas être de nouveau opérationnel avant 2024, selon Sky Sports.

Le mois de mai dernier, Ismael Bennacer a contracté une méchante blessure au genou. Opéré avec succès dans la foulée, le joueur a été fixé sur une première estimation de six mois d’absence.

Mais son indisponibilité devrait finalement durer plus longtemps que prévu. En effet, et selon Sky Sports, le milieu de terrain des Verts ne devrait pas revenir avec le début de l’année 2024. Dans ce cas, il ne devrait pas être de nouveau opérationnel avant la CAN-2023, prévue entre le mois de janvier et février 2024 en Côte d’Ivoire.

Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national Djamel Belmadi mais aussi à l’AC Milan. La raison est simple, il s’agit d’une pièce maitresse au sein de l’équipe d’Algérie et son équipe.

🟢 À LIRE AUSSI : Bennacer donne des nouvelles rassurantes à propos de sa blessure

Bien que sa participation pour le grand tournoi continentale soit menacée, le petit lutin algérien poursuit sa rééducation. Bien prit en charge en Italie, il fera en sorte de renouer avec la compétition officielle plus tôt que prévu.

Bennacer annoncé en Arabie Saoudite, l’AC Milan n’est pas vendeur

Par ailleurs, Ismael Bennacer est annoncé en Arabie Saoudite. Des rumeurs font état d’un intérêt des clubs saoudiens au milieu de terrain international.

Mais selon les médias italiens, l’AC Milan n’est pas vendeur. Après avoir vendu Sandro Tonali à Newcastle pour 80 millions d’Euros, le club milanais ne va pas accorder un bon de sortie à un autre pilier de l’équipe.

🟢 À LIRE AUSSI : Le message d’adieu touchant de Mahez à Manchester City après son arrivée à Al-Ahli (vidéo)

Bennacer, qui a prolongé son contrat le mois de janvier dernier, dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’Euros. Mais elle ne sera active qu’à partir de juillet 2024, révèlent les médias italiens.