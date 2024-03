Equipe d’Algérie : la liste de Petkovic dévoilée à cette date

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la fédération algérienne de football n’a pas encore dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de mars. Mais aux dernières nouvelles, la liste établie par le nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic, est prête. Elle sera publiée aujourd’hui ou demain, au plus tard possible.

Il y a dix jours, Vladimir Petkovic a officialisé sa venue à la tête de l’équipe d’Algérie, en signant un contrat de deux ans. Il a animé, dans la foulée, sa première conférence de presse. Parmi les sujets importants qu’il a évoqués, c’est évidemment les joueurs qui seront retenus pour le prochain rassemblement. À cet effet, il a révélé qu’il a établi une liste élargie de 45 joueurs.

Le nouveau sélectionneur national a même révélé qu’il y aura de nouveautés. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas encore dévoilé sa liste. Le moins que l’on puisse dire, c’est avec une grande curiosité que les supporters algériens attendent de savoir les joueurs retenus par le technicien bosniaque.

La liste du stage du mois de mars sera dévoilée aujourd’hui ou demain

Il faut dire que Vladimir Petkovic a pris tout son temps avant d’établir sa liste finale. En effet, il a visionné plusieurs matchs et recueillis les informations nécessaires sur les joueurs qu’il va convoquer. Selon nos confrères d’El-Watan, la liste finale est prête. Si tout se déroule comme prévu, elle sera rendue public ce soir ou demain, au plus tard possible.

La liste contient une trentaine de joueurs convoqués. Comme nous l’avons rapporté, des joueurs comme Monsef Bakrar, Anis Hadj-Moussa, Rafik Guitane ou encore Ahmed Kandouci pourraient être les nouveautés du stage du mois de mars, qui sera ponctué par le tournoi amical FIFA.

Petkovic va assister à deux matchs de championnat ce week-end

Après avoir officialisé sa venue, avant d’animer sa première conférence de presse, Vladimir Petkovic est retourné chez en Suisse. Il a regagné le pays au début de la semaine en cours et s’apprête à entamer sa mission.

Comme convenu avec le président de la FAF, Walid Sadi, le nouveau driver des Verts suivra assûdiment les joueurs qui évoluent en championnat national. Demain, par exemple, il sera présent au stade du 5-Juillet pour suivre le match MCA-ASO.

Le lendemain, il reprendra le chemin du stade olympique pour superviser le derby algérois CRB-USMA. Il fera la même chose lors des prochaines journées de championnat où il se rendra partout et sur tous les stades d’Algérie pour observer des joueurs dans la perspective de leur convocation en sélection. Vladimir Petkovic a déjà mis le bleu de chauffe.