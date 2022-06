Équipe d’Algérie : la FAF rend un vibrant hommage à Islam Slimani

Les temps difficiles que vient l’international algérien, Islam Slimani, dans son club lisboete de Sporting n’ont pas de rang en équipe d’Algérie. Coïncidant avec le stage des Verts en prévision des deux rencontres de l’Ouganda et de la Tanzanie, la fédération algérienne de football a célébré le 10ᵉ anniversaire de la première sélection de l’attaquant Islam Slimani.

La FAF a rendu hommage au buteur historique de l’équipe d’Algérie en le couvrant d’éloges, « 10 années de succès et d’excellence, 10 années d’abnégation, de persévérance et de défi, 10 années de buts et de records, 10 années de parcours historique » lit-on sur la publication de la FAF.

Des flatteries largement méritées vu l’ensemble de la carrière internationale de l’ancien attaquant du CR Belouizdad avec les Fennecs.

Retour sur le parcours de Slimani avec l’équipe d’Algérie

Slimani avait fait ses débuts en équipe première d’Algérie le 12 mai 2012. Repéré par le sélectionneur national d’alors, Vahid Halilhodžić, l’attaquant algérien ne tarde pas à se faire une place de titulaire dans le 11 de l’entraîneur franco-bosniaque.

Véritable renard des surfaces, Slimani a endossé à maintes reprises la cape du sauveur des Verts. Avec un ratio de 40 buts en 85 sélections avec les Fennecs, Slimani s’est emparé du trône des buteurs historique de l’équipe d’Algérie, devançant, ainsi, un certain Abdelhafid Tasfaout.

Le but d’Islam Slimani face à la Russie lors de la 3ᵉ journée de la phase finale de la coupe du monde en 2014 reste l’un des buts les plus historiques de la ponte algérienne, car il a permis aux Verts d’être qualifiés pour la première fois au second tour de la phase finale de la coupe du monde.

Le message de la FAF semble être un adieu à l’attaquant de 33 ans à la veille du match de l’Algérie contre l’Ouganda.