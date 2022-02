Equipe d’Algérie : la FAF négocie-t-il avec Domenech ?

Alors qu’il préparait le voyage de l’équipe nationale féminine, le désormais ancien Directeur technique national, Ameur Chafik, a été démis de ses fonctions. Ce matin, la presse française fait circuler des bruits sur l’identité du prochain Directeur technique national au sein de la fédération algérienne de football.

Surprise générale, la FAF serait déjà en négociations avancées avec un ex-sélectionneur français en « chômage ». En effet, il s’agit de Raymond Domenech (70 ans). Ce dernier serait l’option préférentielle des dirigeants de la FAF pour succéder Ameur Chafik à la tête de la DTN.

La réunion du dimanche 13 février 2022 du bureau fédéral de la fédération algérienne de football s’est soldé sur la décision de limoger Ameur Chafik et de charger le directeur de la formation, Toufik Korichi, d’assurer l’intérim de la DTN. L’instance dirigée par Charaf-Eddine Amara a lancé par la suite un appel à candidatures pour ce poste clé dans l’organigramme de la FAF. Appel qui serait sans suite puisque la fédération algérienne a jeté son dévolu sur le français Domenech.

Une sage décision ?

Le bureau fédéral de la FAF a opéré des changements au sein de différentes directions et catégorie d’équipes nationales. Abdelkrim Bira a été désigné pour le poste de directeur des équipes nationales (DEN), Noureddine Ould Ali s’est vu accordé les reines de la sélection des U23. Mohamed Lacete, Mourad Slatni et Arezki Remdane etaient maintenus dans leurs postes respectives de sélectionneur des U20, U18 et U 17.

Si les infos relayées par la presse française se révèlent justes, la nomination de Raymond Domenech à la tête de la direction technique national serait un coup complètement inattendu, car l’entraineur français ne ferait surement pas l’unanimité chez les supporteurs algériens.

Il convient de rappeler que Domenech n’a pas réussi son dernier passage en Ligue 1 avec le FC Nantes après une longue période sans qu’aucune équipe ne sollicite ses services suite au fiasco de Knysna en 2010 et l’échec cuisant des bleus en Sud d’Afrique.