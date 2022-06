Equipe d’Algérie : la FAF fait le point sur les blessés

Ramy Bensebaini, Hichem Boudaoui et Sofiane Bendebka se sont blessés avec la sélection nationale lors du dernier stage. Le staff médical des Verts fait le point à propos des blessures des joueurs en question. Ils seront indisponibles pendant quelques semaines avant de reprendre du service avec leurs équipes.

«Le staff médical de l’équipe nationale, avec l’accord du sélectionneur national Djamel Belmadi, tient à rassurer sur l’état de santé de trois nos internationaux, en l’occurrence Sofiane Bendebka, Hichem Boudaoui et Rami BENSEBAINI». Indique la fédération algérienne dans un communiqué officiel rendu public ce matin.

Et d’ajouter :«A la lumière de l’état-diagnostic établi par le Dr Mohamed Soltani, médecin de la sélection, on peut considérer que Hichem Boudaoui s’est complètement rétabli. De même que pratiquement pour Bensebaini. Tandis que Bendebka poursuit sa période de repos et de traitement».

Encore du repos pour Boudaoui…

Blessé lors du stage de la sélection nationale, Hichem Boudaoui a été victime d’une lésion grade 1 du muscle adducteur droit. Le staff médical de la sélection nationale lui a prescrit un repos plus une physiothérapie de deux semaines.

Il faut dire que son état de santé connait une nette amélioration. Si tout se déroule comme prévu, il devrait être présent aux entrainements collectifs de son équipe, l’OGC Nice, à partir de l’entame de la préparation d’intersaison.

… Idem pour Bensebaini

Ramy Bensebaini s’est blessé lors du match face à la Tanzanie, disputé le 8 juin dernier à Dar Es-Salem. Une blessure qui l’a contraint de faire l’impasse sur le match amical face à l’Iran. Il est victime d’une forte contusion plus une hématome intermusculaire de la cuisse droite.

Tout comme Boudaoui, le latéral gauche de la Borussia Möchangladbach aura encore besoin du repos. Le staff médical de l’EN lui a prescrit des séances de physiothérapie d’une à deux semaines.

Il devrait être lui également présent à la reprise des entrainements avec son équipe. A rappeler que Bensebaini n’a pas encore tranché sur son avenir. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas s’il va poursuivre l’aventure avec Mönchangladbach ou bien aller tenter une nouvelle expérience dans un autre club.

Bendebka devra encore patienter

Aligné parmi le onze de départ face à la Tanzanie, Sofiane Bendebka n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. Victime d’une blessure, il a été contraint de céder sa place à Adem Zorgane lors de la première mi-temps.

Selon la FAF, le milieu de terrain d’El-Fateh souffre d’une lésion grade 2 du muscle droit fémoral gauche. Une blessure qui nécessite du repos et des séances de physiothérapie de trois à cinq semaines.

Une blessure qui pourrait le contraindre de rater le début de la préparation d’intersaison avec son équipe. Mais le plus important, c’est qu’elle n’est pas méchante. On espère que les trois joueurs en question soient rétablis plus tôt que prévu.