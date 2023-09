Equipe d’Algérie : la FAF fait le point sur la blessure de Bensebaini et Touba

La fédération algérienne de football a rassuré à propos de la blessure de Ramy Bensebaini. Le défenseur de Borussia Dortmund souffre d’un petit bobo et devrait être opérationnel pour les matchs face à la Tanzanie et au Sénégal.

Les Verts sont à pied à d’œuvre à Constantine. Ils ont entamé hier le stage du mois de septembre. Les coéquipiers d’Amoura ont foulé la pelouse vers 19h30 où ils ont été conviés par le coach Djamel Belmadi à la traditionnelle causerie d’avant-stage. Les joueurs étaient tous ouïs aux paroles du sélectionneur qui a rappelé les objectifs de ce regroupement et les enjeux à venir.

Après la séance de jonglage, pour se mettre en jambes, et un tour de piste, les joueurs ont abordé une série d’ateliers techniques basés sur des exercices variés et des courses. Ensuite, ils ont effectué un travail avec ballon, dont des toros en deux groupes séparés.

Si tous les joueurs sont allés jusqu’au terme de l’entrainement, ça n’a pas été le cas pour Ramy Bensebaini et Ahmed Touba. En effet, ils ont senti des douleurs. Mais la fédération algérienne a rassuré sur les blessures des deux défenseurs. Elle a indiqué qu’il ne s’agit juste des contusions, vite prises en charge par le staff médical.

Ainsi, et sauf mauvaise surprise de dernière minute, Bensebaini et Touba seront à la disposition de Djamel Belmadi pour les deux matchs face à la Tanzanie et au Sénégal.

Départ à Dakar lundi prochain

Après avoir affronté la Tanzanie, jeudi le 7 septembre, les Fennecs vont préparer le match amical qui les opposera au Sénégal. Il aura lieu, rappelons-le, mardi prochain le 12 septembre, au stade Abdoulaye Wade de Dakar.

La fédération algérienne de football a annoncé la date du départ au Sénégal. En effet, ce sera pour lundi prochain le 11 septembre. Ce sera un test grandeur pour la bande à Djamel Belmadi face à l’une des meilleures sélections du continent.