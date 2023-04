Équipe d’Algérie : la FAF en passe de trouver un accord avec l’Égypte pour un match amical ?

Alors que la trêve internationale du mois de mars vient de prendre fin, les regards sont désormais tous braqués sur la prochaine trêve du mois de juin.

Suite à la satisfaction que l’équipe d’Algérie a laissé à l’issue de la double confrontation face au Niger, la hype est de plus en plus importante autour des hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, et en particulier autour des nouveaux internationaux algériens.

Les performances des nouveaux Fennecs lors de la trêve du mois de mars ont redonné envie aux fans de voir la sélection algérienne face à une pointure du football africain.

Dans ce sillage, la presse nationale a son idée sur l’identité du prochain adversaire des Verts. En effet, selon le quotidien algérien, « El Watan », la fédération algérienne de football tient le prochain adversaire de l’équipe d’Algérie en amical.

Le quotidien algérien indique que la FAF a trouvé un accord avec la fédération égyptienne de football pour la tenue d’un match entre l’Algérie et l’Égypte. La même source a affirmé que les deux parties se sont mis d’accord pour que le match soit au Caire.

Égypte – Algérie : un match à la demande de Belmadi ?

En dépit de leur statut de sélection phare du football africain, l’Algérie et l’Égypte ne se sont pas affrontés depuis belle lurette.

En effet, la dernière rencontre entre les deux équipes remonte à la demi-finale de la CAN 2010 en Angola où l’équipe algérienne s’est lourdement incliné au bout d’un match controversé, arbitré par le béninois Coffi Codjia.

Une époque bien lointaine caractérisée par de nombreux épisodes fâcheux et d’autres qui ont marqué l’histoire du football algérien.

Pour ce rendez-vous que la presse nationale pressentie, l’heure serait à l’adversité de haut niveau. Ainsi, le journal « El Watan » indique que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est à l’origine de l’idée de l’amical face à l’Égypte.

Le quotidien national ajoute que le sélectionneur Belmadi a coché le nom de l’Égypte sur ses papiers depuis un long moment. L’occasion serait peut-être idéale lors de la prochaine trêve internationale pour disputer, enfin, une rencontre entre les deux sélections.

Finalement, le quotidien algérien, « El Watan » relève que l’accord de principe entre les deux fédérations, algérienne et égyptienne, a présagé de disputer ce match à la mi-juin. Des informations à prendre avec des pincettes tant qu’aucune fédération n’a confirmé l’accord de principe en question.