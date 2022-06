Équipe d’Algérie : la FAF dévoile les potentiels adversaires en amical

Après le sans-faute des hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, lors de la dernière fenêtre internationale, la prochaine étape des Fennecs se prépare à petit feu.

Malgré une élimination précoce de la CAN 2022 et une non-qualification à la 22ᵉ édition de la coupe du monde, l’équipe d’Algérie ne perd pas de son aura sur le plan international et continue d’être sollicitée pour des rendez-vous amicaux contre des sélections de renommée.

Suite aux dernières déclarations du sélectionneur Belmadi quant aux potentiels adversaires de l’équipe d’Algérie lors du mois qui précède le mondial, la confirmation vient du chargé de la communication au sein de la fédération algérienne de football, Salah Bey-Aboud.

Lors d’une intervention téléphonique sur les ondes de la radio algérienne, Bey-Aboud a annoncé que « les sélections italienne, croate et belge se verraient bien affronter la sélection algérienne. » dit-il. Salah Bey-Aboud a indiqué que les contacts ont été pris avec les fédérations respectives de ces sélections, « nous ne pouvons donner davantage de détails pour l’instant. Mais, nous avons bien reçu les propositions des fédérations qui souhaitent que leurs équipes affrontent notre équipe nationale. » ajoute-t-il.

Outre l’intérêt de la sélection belge, la sélection suédoise ou encore celle de l’Italie d’organiser une rencontre amicale contre l’équipe d’Algérie, la sélection croate s’ajoute à la liste des sélections européennes souhaitant défier les Verts.

Cependant, le chargé de communication de la FAF, Salah Bey-Aboud, a donné une indication quant au choix du prochain adversaire de l’équipe d’Algérie en amical, « la décision finale du choix de l’identité de la sélection qui affrontera la sélection nationale revient au coach, Djamel Belmadi. » explique-t-il ce vendredi sur les ondes de la radio algérienne.

Déterminé à reconduire ses hommes vers les sommets du football international, le sélectionneur Belmadi aura l’occasion de jauger le niveau de ses joueurs contre une sélection du haut standing mondial.

Italie, Belgique ou Croatie… les adversaires se diffèrent et le but reste le même

Dans sa quête de replacer l’équipe d’Algérie sur l’échiquier mondial de football, le sélectionneur algérien affiche la direction à prendre lors de son second mandat à la tête des Verts.

En effet, après les deux matchs de la journée inaugurale des éliminatoires de la prochaine phase finale de la coupe d’Afrique des nations programmée en 2023, le coach algérien a indiqué qu’une trouve rencontre en amical ne serait pas de trop pour lui et ses hommes. Une volonté satisfaite par le match organisé à Doha contre l’équipe de l’Iran, leader du classement FIFA de la zone d’Asie.

Une rencontre qui a démontré la solidité des coéquipiers du capitaine, Ismail Bennacer, malgré le remaniement massif du 11 de départ algérien. Le résultat positif contre l’équipe mondialiste de l’Iran a permis aux joueurs algériens de regagner en confiance et de couper les ponts avec la sombre époque du début de l’année 2022. Face aux prochains adversaires européens, les Verts auront l’occasion de se mesurer au gratin du football mondial.