Equipe d’Algérie : la FAF dévoile le staff de Petkovic

La fédération algérienne de football a enfin dévoilé les assistants de Vladimir Petkovic. En plus de l’entraineur principal, deux assistants, un préparateur physique et deux entraineurs des gardiens de but vont composer le nouveau staff technique de l’équipe d’Algérie.

Il y a environ deux semaines, la fédération algérienne de football a annoncé le successeur Belmadi. Vladimir Petkovic, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a signé son contrat le 4 mars dernier. Lors de sa première conférence de presse, tenue dans la foulée, il a assuré que son staff sera connu incésemment.

Ce n’est que cet après-midi que l’Instance fédérale a enfin communiqué les assistants du technicien bosniaque. En effet, il s’agit de deux entraineurs adjoints, un préparateur physique et deux entraineurs des gardiens de but, qui vont composer le nouveau staff technique de l’équipe d’Algérie.

Qui sont les assistants de Petkovic ?

Les deux adjoints de Vladimir Petkovic sont Davide Morandi et Nabil Neghiz. Le premier est un technicien italo-suisse de 58 ans. Il a entrainé plusieurs équipes suisses, entre autres FC Lugano. Quant au second, il n’est pas à présenter puisqu’il fait partie des meilleurs techniciens algériens. Mieux, son expérience en équipe d’Algérie entre 2014 et 2016, où il avait assisté à l’ancien sélectionneur national Christian Gourcuff, plaide en sa faveur.

Concernant le préparateur physique, il s’agit de Paolo Rongoni. Âgé de 52 ans et de nationalité italienne, son CV est bien étoffé. En effet, il cumule une expérience de 27 ans. Il a exercé dans de grands clubs en Europe, entre autres l’AS Rome et la Lazio Rome, l’Olympique Lyonnais ou encore l’Olympique de Marseille et la SSC Naples, pour ne citer que ceux-là.

Enfin, les deux gardiens de but sont Merouane Messai et Nasreddine Berarma. Deux compétences locales qui ont exercé dans plusieurs clubs algériens et qui devront maintenant faire leurs preuves au sein du nouveau staff de la sélection nationale.