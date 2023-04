Équipe d’Algérie : «  la CAN 2023 est dans notre ligne de mire », Mandréa

Dans une interview accordée au média français, Foot Mercato, le portier international algérien, Anthony Mandrea, a dévoilé l’objectif de l’équipe d’Algérie pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Qualifiée sans surprise après 4 victoires lors des 4 premiers matchs de la phase qualificative à la CAN 2023, l’Algérie se positionne parmi les prétendants au sacre final en Côte d’Ivoire.

Dans ce sens, Mandréa dit au micro de Foot Mercato, « On s’est qualifié en quatre matches pour la prochaine CAN. On est très bien entouré, il y a une bonne ambiance dans le groupe et cela tire tout le monde vers le haut. Il y a tout pour rivaliser avec les autres grosses équipes africaines et faire une belle CAN » déclare le gardien de but algérien de club de Stade Malherbe de Caen.

Une affirmation qui redonne espoir aux fans de l’équipe d’Algérie après une année 2022 pleine de mauvais souvenirs. En reconstruction, la sélection algérienne de football est toujours parmi les favoris à l’approche de la fin de la phase des éliminatoires.

Mandréa ajoute, « Je pense que la sélection est en train de s’agrandir et met tout en œuvre pour faire partie des meilleures sélections africaines. » indique-t-il au micro de FM.

Ligue 2 française : Anthony Mandréa, un portier de valeur

Arrivé l’été dernier à Caen en provenance du SCO Angers, le gardien de but algérien, Anthony Mandréa est l’auteur d’une saison remarquable.

Refusant de rester en Ligue 1 pour bien se faire une place dans un club qui relève le défi de l’ascension en classe d’élite du football français, Mandréa réussit son pari. En effet, indéboulonnable de sa cage, Mandréa a participé à toutes les rencontres de Caen cette saison en Ligue 2.

Décisif pour son équipe, le portier de l’équipe d’Algérie se montre heureux d’avoir choisi cette destination, « Pour moi, c’était le choix idéal compte tenu de ce qui s’était passé la saison dernière à Angers. » déclare-t-il.

L’international algérien est revenu sur ses ambitions avec l’équipe d’Algérie, « la sélection, c’est la cerise sur le gâteau. Quand tu es bon en club, la sélection vient vers toi. C’est ce qu’il s’est passé. J’ai la chance de jouer avec Caen et avec ma sélection, l’Algérie. » explique-t-il au micro de Foot Mercato.