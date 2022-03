Équipe d’Algérie : la CAF glorifie Slimani

Il est des joueurs dont les performances sont souvent sous-cotées. C’est le cas d’Islam Slimani, buteur historique de l’équipe d’Algérie. L’attaquant de Sporting CP s’est vu accorder un bel hommage de la part de la confédération africaine de football. L’instance continentale a rappelé, dans un tweet, que l’avant-centre algérien détient une statistique inégalable lors des matchs éliminatoires de la coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar en décembre prochain.

L’ancien joueur du CR Belouizdad est, en effet, le seul joueur à marquer un quadruplé dans un match éliminatoire pour le compte des qualifications africaines. C’était le 02 septembre 2021, l’équipe d’Algérie recevait une équipe de Djibouti d’un différent standing. Sacrés champions d’Afrique, les hommes de Balmadi n’ont fait qu’une seule bouchée de leurs adversaires et l’ont terrassé sur le score de 8-0.

L’attaquant algérien s’est illustré et a eu la part du lion dans cette victoire dans un stade de Tchaker fantomatique. Mais, cela n’a pas empêché le recordman algérien de faire parler tout son talent et battre, justement, le record d’Abdelhafid Tasfaout, buteur historique de l’équipe d’Algérie jusqu’alors. Une performance saluée par la CAF et qui fera réfléchir ses détracteurs.

Le moment de vérité

Pour Islam Slimani, l’équipe d’Algérie est la priorité de sa carrière. Prunelle de ses yeux, l’attaquant algérien n’hésite pas à le faire rappeler à chaque sélection. Dans moins d’une semaine, les Fennecs feront face aux Lions Indomptables du Cameroun. Une double confrontation qui dessinera sûrement l’avenir de toute une équipe et qui ne sera sûrement pas abordée de la plus légère des manières.

L’attaquant algérien compte retrouver de la jeunesse, lui qui ne cesse de performer en terre lusitanienne. Slimani fera partie de la liste des hommes sur lesquels Belmadi pariera pour redonner de la joie à un public qui a soif des victoires qui commencent à faire date.