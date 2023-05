Equipe d’Algérie : Kevin Guitoun revient sur sa première sélection

Kevin Van Der Kerkhof, plus connu sous le nom de Kevin Guitoun, revient sur sa première sélection chez les Verts. Il raconte pour la première fois comment il a été convoqué par Djamel Belmadi.

L’une des nouveautés de la sélection nationale lors du dernier stage du mois de mars, c’est Kevin Guitoun. Auteur d’une très bonne saison avec le SC Bastia en Ligue 2, il s’est vu ses efforts récompensés par une convocation de Djamel Belmadi. Dans un entretien accordé à 90 Football, il raconte comment il a reçu l’appel des Fennecs.

«J’ai appris que ça parlait de moi en Algérie. Je recevais plusieurs invitations sur les réseaux sociaux. Du coup, je me suis dit que c’était bizarre (…) Après, je tape mon nom et prénom sur Google, et là je vois un ou deux articles en Algérie parlant de moi, disant que Djamel Belmadi était intéressé. Et pourtant, je n’étais au courant de rien ! C’est à partir de là que j’ai commencé à comprendre pourquoi autant de personnes étaient venues ». Dira-t-il d’emblée.

« J’en ai eu les larmes aux yeux »

Une fois contacté par un membre du staff technique de la sélection nationale, le néo-international algérien a entamé les démarches pour retirer son passeport algérien.

«Ensuite, j’ai eu un contact avec l’entraîneur adjoint de la sélection nationale le 11 mars dernier, soit après le match face à Valencienne. Il m’a demandé où ça en était avec mes papiers. J’ai entamé immédiatement les démarches nécessaires pour retirer mon passeport algérien. Je devais aller au consulat de Lille pour me faire un passeport d’urgence. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs pour être déçu après donc j’ai continué à me dire que ça faciliterait une sélection plus tard ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « Dans l’avion de retour à Bastia, après être allé au consulat, j’ai reçu un appel de mon père qui m’avait dit que la FAF l’avait contacté pour lui dire que j’étais sélectionné. Je venais juste d’atterrir en Corse, j’en ai eu les larmes aux yeux, j’étais très content (…) On a du mal à y croire! On se dit qu’on va être avec de grands joueurs, des Riyad Mahrez, des Ismaël Bennacer ».

Kevin Guitoun a effectué son baptême de feu le 27 mars face au Niger. Aligné parmi le onze de départ pour occuper du flanc droit, il a laissé de très bonnes impressions pour sa première apparition officielle avec les Verts.

Rappelons que le joueur devrait quitter le SC Bastia au terme de la saison en cours. Il a des touches avec plusieurs clubs de Ligue 1, entre autres le RC Lens et l’OM.

