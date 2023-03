Équipe d’Algérie : « Jouer avec Mahrez, un rêve qui devient réalité », Bouanani

La première rencontre de l’équipe d’Algérie lors de cette fenêtre internationale fut un succès logique, mais paradoxalement non convaincant. Les coéquipiers du capitaine, Riyad Mahrez, se sont défaits de l’équipe du Niger sur le score de 2-1 au bout d’un match à deux visages pour les Fennecs.

Or, les satisfactions étaient aussi présentes lors de cette première rencontre de 2023 pour la sélection algérienne malgré cette victoire difficile. Ainsi, les nouveaux joueurs algériens ont été au rendez-vous et ont entamé de la plus belle des manières leurs carrières avec les Verts.

Outre Rayane Ait-Nouri et Farès Chaibi, le nouvel international algérien, Badredine Bouanani, a livré une belle présentation lors de sa première avec l’équipe du sélectionneur, Djamel Belmadi.

Entré en jeu à la 78e minute, l’ailier de l’OGC Nice n’a pas eu besoin d’un grand temps d’adaptation puisqu’il a été l’auteur de la passe décisive pour le but de Riyad Mahrez. Un but salvateur qui a permis aux Fennecs de décrocher la 3e victoire de rang dans cette phase des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Prometteur et pétri de talent, le jeune joueur de 18 ans a montré ses qualités sur le terrain en faisant valoir l’étendue de sa palette technique. Même si le chemin est encore long pour le jeune niçois, les quelques minutes qu’il a disputées face au Niger promettent un avenir radieux au joueur.

Bouanani étincelant pour sa première avec les Verts : la réaction du joueur

Lors d’une précédente interview accordée à la presse française, Badredine Bouanani avait déclaré que « Riyad Mahrez était l’exemple à suivre pour lui ». Hier, et pour sa première avec les Fennecs, Bouanani a été le passeur décisif (suite à une lumineuse passe de Farès Chaibi) pour le but de Riyad Mahrez.

Une belle histoire que le joueur commente, « C’était un rêve pour moi de côtoyer Riyad Mahrez. Aujourd’hui, c’est une réalité. Je suis très content pour la victoire et pour ma passe que Riyad a conclu. » dit-il, les étoiles aux yeux.

Badreddine Bouanani :

⭕ Pendant l’hymne national j’ai eu des frissons, jouer devant le public algérien est exceptionnel.

⭕ J’ai réalisé mon rêve de côtoyer mahrez, il me donne bcp de conseils pour progresser.#Algerie #Algeria pic.twitter.com/TQoCVO4asF — FARID BOUSSALEM (@Algrienouvelle5) March 24, 2023

Au sujet de Riyad Mahrez, Badredine Bouanani a ajouté, « Je le regarde beaucoup. Je prends les conseils qu’il me donne. C’est un joueur exceptionnel. » explique-t-il à la presse nationale après la victoire des Verts face au Niger.

Décrivant l’ambiance du match, le jeune joueur du GYM, Bouanani, a indiqué, « L’ambiance est formidable. Jouer devant cet excellent public est une fierté pour moi. Au moment de l’hymne national, j’avais senti une grande envie en moi de jouer ce match. » déclare-t-il.

Pour sa première avec les Verts, Bouanani a réussi à marquer des points, le plus jeune joueur de l’effectif algérien s’est montré concentré et déterminé à donner davantage lors des prochaines rencontres.