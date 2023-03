Equipe d’Algérie : « J’ai quelque chose d’Africain en moi », Mitchell Weiser

Le latéral droit de Werder Brême, Mitchell Weiser, serait proche de la sélection nationale. Il affirme qu’il se sent plutôt africain qu’Allemand.

L’information a été révélée par le journal spécialisé allemand « Kicker » et s’est répandue comme une trainée de poudre hier après-midi. Mitchell Weiser serait proche de l’Algérie. Disposant de la double nationalité, Allemande et Algérienne, il est éligible pour les Verts.

En effet, le média allemand indique, rappelons-le, que le latéral droit de Werder Brême est en contact avec la fédération algérienne de football. Il aurait même entamé les procédures pour changer sa nationalité sportive, en passant de l’Allemande à l’Algérienne.

Ainsi, celui qui a représenté les « Nationalmanschaft » dans toutes les catégories jeunes pourrait être la surprise de Belmadi lors du prochain regroupement des Fennecs. Ayant fait une bonne formation et passé par de grands clubs en Allemagne, cela latéral droit de 28 ans est capable de devenir un concurrent sérieux à Youcef Atal. Dans tous les cas de figure, on devra patienter quelques jours pour savoir si son nom figure dans la liste des joueurs retenus pour le prochain stage ou non.

« J’ai quelque chose d’Africain en moi et je l’apprécie »

Dans une déclaration accordée à « Spox », Mitchell Weiser parle de son éventuelle arrivée à la sélection nationale algérienne. Il se dit emballé de représenter les Verts sur le niveau international pour la suite de sa carrière.

« Je n’ai pas encore retiré mon passeport algérien, mais j’y travaille. C’est une option. Pour moi, ce serait une aventure que j’aimerais vivre ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Lorsque j’ai joué dans les équipes de jeunes allemandes, j’ai remarqué que la mentalité allemande ne me convenait pas. Mon caractère ne semble pas très allemand. J’ai quelque chose d’Africain en moi et je l’apprécie ».

Et enfin s’il va célébrer sa première sélection chez les Verts à partir du 20 mars prochain, le latéral droit de Werder Brême répondra : « Voyons si tout est réglé d’ici là ». Cela prouve qu’il a bel et bien entamé les démarches nécessaires pour retirer son passeport algérien. Du coup, il pourra changer sa nationalité sportive.