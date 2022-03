Équipe d’Algérie : « Il a tenu sa promesse », Pogba encense Mahrez

Riyad Mahrez a pu atteindre le haut niveau. De l’inconnu à Manchester City, il fait partie des meilleurs joueurs au monde de sa génération. Il aura tenu sa promesse au frère de Pogba qu’il a côtoyé au Quimper KFC.

Après avoir débuté sa carrière avec de modestes équipes des plus bas des divisions du championnat Français, Riyad Mahrez a pu se frayer un chemin vers la gloire. Avant de rejoindre le Havre AC, un club qui lui a permis de se révéler avant d’aller monnayer son talent au Premier League, le capitaine de la sélection nationale est passé par le Quimper KFC. Un passage où il a côtoyé le frère du milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba, Mathias en l’occurrence, avec lequel il était colocataire.

Mahrez profite actuellement de la forme de sa vie à l’Etihad, le joueur de 31 ans ayant déjà marqué 22 buts en 36 apparitions pour Pep Guardiola. Cette forme semblait bien loin lorsqu’il exerçait son métier à Quimper et au Havre, cependant, selon Mathias Pogba, l’Algérien a toujours eu confiance en ses capacités.

S’adressant à «So Foot», le frère de Pogba a expliqué : «Riyad était déjà le dribbleur qu’il est aujourd’hui. Là où il s’est amélioré, c’est tactiquement, mentalement et dans ses statistiques. Tous les dribbles que vous voyez aujourd’hui, ‘la spéciale’, ce n’est pas nouveau pour moi. . Il m’a dit : «Mathias, tu verras un jour, je deviendrai un grand joueur. ».

« J’habitais avec lui à Quimper, on était colocataires. On s’est rencontrés là-bas, il est de Paris, donc on se comprend. Je suis allé le voir au Havre, à Leicester quand ils étaient en deuxième division. en contact avec lui. », se rappelle Mathias des beaux souvenirs passés avec l’international Algérien.

Pogba, qui a également 31 ans, a joué dans le football anglais pour Wrexham, Crewe Alexandra et Crawley Town. Il évolue actuellement à l’ASM Belfort, quatrième division du football français.

L’UEFA rend un bel hommage au capitaine des Verts

Riyad Mahrez est un joueur sur lequel tous les espoirs reposent pour désaxer la défense Camerounaise ce soir.

Pour se donner de la confiance, Riyad Mahrez pourra toujours regarder, à l’heure de la sieste, le dernier petit cadeau concocté par l’UEFA. En effet, par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux, l’instance européenne a loué les talents de finisseur de l’Algérien cette saison en Ligue des champions, avec une compilation des six buts inscrits cette saison lors de la campagne européenne.

On espère que l’attaquant Algérien soit à la hauteur ce soir, en contribuant à la qualification des Verts pour la prochaine coupe du monde par son grand talent.