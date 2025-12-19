Equipe d’Algérie : Himad Abdelli jouera bel et bien la CAN 2025 au Maroc

Himad Abdelli participera bel et bien à la Coupe d’Afrique des nations 2025 qui se déroulera au Maroc. Le milieu de terrain du SCO Angers a été officiellement convoqué pour remplacer Houssem Aouar, contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure musculaire. Une nouvelle qui vient réparer, en quelque sorte, une absence jugée injustifiée par de nombreux observateurs lors de l’annonce initiale de la liste des 28 joueurs retenus par Vladimir Petkovic.

Lorsque le sélectionneur national avait dévoilé sa liste pour le rendez-vous continental, l’absence de Himad Abdelli avait suscité de vives interrogations. Auteur de prestations solides et régulières avec le SCO Angers depuis le début de la saison, l’Angevin s’est imposé comme l’un des milieux de terrain algériens les plus en vue en Ligue 1 française. Sa capacité à se projeter vers l’avant, sa justesse technique et son volume de jeu faisaient de lui un candidat naturel pour figurer dans le groupe des Verts.

🟢 À LIRE AUSSI : « Je suis très déçu », écarté, un international algérien répond à Petkovic

Une opportunité inespérée

Finalement, le sort en a décidé autrement. Comme le veut l’adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Touché lors du dernier entraînement de l’équipe nationale, Houssem Aouar s’est plaint de douleurs musculaires, obligeant le staff médical à procéder à des examens approfondis. Ces derniers ont confirmé une blessure rendant impossible sa participation à la CAN-2025.

Dans un communiqué publié ce matin sur son site officiel, la Fédération algérienne de football a annoncé le forfait du joueur et la décision du sélectionneur de le dispenser du stage de préparation. « Face à cette situation, il a été décidé de déclarer Houssem Aouar forfait pour la CAN-2025. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a décidé de le remplacer par Himad Abdelli en vue de la compétition africaine », a précisé la FAF.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 au Maroc : la Télévision algérienne annonce la diffusion des matchs

Impact sur l’équipe nationale

Cette convocation tardive représente une opportunité majeure pour Himad Abdelli, qui aura désormais l’occasion de défendre les couleurs nationales dans une compétition continentale d’envergure. Pour le joueur, il s’agit aussi d’une forme de reconnaissance de son travail et de sa progression constante en club.

Pour Vladimir Petkovic, ce choix permet de rééquilibrer l’entrejeu avec un profil dynamique et polyvalent, capable d’apporter aussi bien sur le plan offensif que défensif. À quelques semaines du coup d’envoi de la CAN-2025, cette nouvelle donnée vient redistribuer les cartes au milieu de terrain et offrir une option supplémentaire au sélectionneur, dans une compétition où la profondeur d’effectif sera déterminante.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe arabe FIFA 2025 : le bel hommage du sélectionneur du Maroc aux Algériens