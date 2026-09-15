Equipe d’Algérie : Hemdani dévoilera sa liste à cette date

L’attente touche à sa fin pour les supporters des Verts. La Fédération algérienne de football vient d’annoncer que Brahim Hemdani s’exprimera devant la presse ce jeudi 17 septembre 2026, à 15h00, dans la salle des conférences « Mohamed Sellah » du stade Nelson Mandela de Baraki. Le nouveau patron des Verts y rendra publique la liste des joueurs convoqués pour le regroupement programmé du 21 septembre au 6 octobre 2026.

C’est donc au Nelson Mandela que le sélectionneur national livrera ses premiers choix. Un exercice attendu de pied ferme, tant le renouvellement de l’effectif figure en tête des priorités affichées depuis l’été.

Ce rendez-vous marquera surtout la véritable entrée en scène du technicien, dont la désignation à la tête de la sélection A a été validée début septembre par le Bureau fédéral, réuni à Sidi Moussa le mois d’août dernier.

Un stage de plus de deux semaines pour lancer le cycle des Verts

La durée du regroupement interpelle. Seize jours de travail, c’est bien plus qu’un rassemblement classique de fenêtre FIFA. Ce format allongé traduit une volonté claire : disposer de temps pour installer des automatismes, tester des profils et poser les bases d’un projet de jeu.

Le staff mis en place autour du sélectionneur devrait lui aussi être à l’œuvre dès les premières séances. Antar Yahia occupe le poste d’entraîneur adjoint, tandis que Moussa Saïb a hérité des fonctions de manager général de la sélection.

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Mahrez et Mandi attendus à Sidi Moussa sans figurer sur la liste

Pour rappel, Riyad Mahrez et Aïssa Mandi seraient conviés au rassemblement en qualité d’invités d’honneur, et non comme membres du groupe.

Les deux joueurs ont mis un terme à leur carrière internationale juste après Mondial 2026. Aucun retour sportif n’est donc envisagé. La démarche se veut avant tout symbolique : saluer une décennie de service sous le maillot national, sans remettre en cause leur décision.

Leurs trajectoires actuelles diffèrent pourtant nettement. L’ancien capitaine des Verts est libre de tout contrat depuis sa rupture avec Al-Ahli, alors que le défenseur le plus capé de l’histoire de la sélection évolue désormais à Levante.

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Les jeunes et les binationaux au centre des attentes

Le dossier du rajeunissement revient avec insistance. Les responsables fédéraux ont laissé entendre que les éléments performants du championnat national et les binationaux éligibles seraient observés de près durant ce cycle.

La conférence de jeudi apportera donc des réponses concrètes. Entre cadres maintenus, absents notables et visages inédits, la première liste de Brahim Hemdani donnera le ton de son mandat. Les Verts entament une page nouvelle, et son écriture débute ce 17 septembre à Baraki.