Équipe d’Algérie : Hemdani dévoile une liste surprise, sans Zidane

Le nouveau sélectionneur national Brahim Hemdani a dévoilé les noms des joueurs appelés pour le rassemblement de septembre, un stage qui débouchera sur deux sorties officielles : la Zambie le 25, puis le Burundi le 29. Deux rencontres inaugurales dans la course aux qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027. Dix joueurs y font leur retour, huit autres ont sauté.

La liste Hemdani ramène dix internationaux dans le groupe

Le sélectionneur a rouvert la porte à un contingent important. Sohaib Naïr, Ahmed Touba, Saâdi Radouani, Adil Aouchiche, Himed Abdelli, Adem Zorgane, Bachir Belloumi, Amin Chiakha, Ilan Kebbal et Moncef Bakrar retrouvent tous le maillot national. Aucun de ces rappels ne relève du coup de théâtre : chacun s’appuie sur un début de saison convaincant en club.

Touba en est l’illustration la plus nette. Solide depuis son arrivée au Havre, le défenseur s’est imposé rapidement en Ligue 1. Belloumi, lui, gagne du crédit match après match à Hull City, pendant que Chiakha enchaîne les réalisations sous les couleurs de Rosenborg BK. Trois trajectoires ascendantes que le staff n’a pas voulu ignorer.

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Huit joueurs sautent

Qui dit retours dit forcément sacrifiés. Oussama Benbot, Luca Zidane, Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yacine Titraoui Houssem Aouar, Ramiz Zerrouki et Nadhir Benbouali ont sauté. Certains de ces noms figuraient pourtant parmi les habitués du cycle précédent.

Le cas des gardiens est révélateur du changement de cap. Benbot comme Zidane comptaient parmi les portiers retenus lors de la liste du Mondial dévoilée fin mai par Vladimir Petkovic. Quelques mois plus tard, la hiérarchie se redessine complètement dans ce secteur.

Au milieu, les mises à l’écart d’Aouar et Zerrouki ouvrent un espace que Zorgane, Aouchiche et Abdelli vont devoir occuper. Benbouali, appelé pour la première fois en mars dernier, quitte quant à lui le groupe aussi vite qu’il l’avait rejoint.

Hemdani balaie les rumeurs Brahimi et Bounedjah

Deux noms ont alimenté les spéculations ces derniers jours : Yassine Brahimi et Baghdad Bounedjah. Des indiscrétions évoquaient leur réintégration. La liste officielle a tranché autrement, confirmant qu’il ne s’agissait que de bruits de couloir sans fondement.

Un autre profil intriguait les observateurs. Le défenseur central de Telstar Abdelnour Soualhia figurait dans la présélection élargie du nouveau staff, sans garantie d’apparaître dans le groupe final. Son parcours atypique, parti des divisions inférieures françaises, en faisait l’un des dossiers les plus commentés avant l’annonce.

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