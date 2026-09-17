Urgent
Métro d’Alger : circulation partiellement interrompue ce week-end en raison de travaux 61 kg de kif traité planqués dans des voitures, 7 trafiquants tombent à Chlef (Vidéos) Ce pays veut réduire l’immigration : nouvelles restrictions pour les étudiants étrangers Équipe d’Algérie : Hemdani dévoile une liste surprise, sans Zidane Industrie : Deux opérateurs publics s’associent pour fabriquer des ascenseurs 100 % « Made in Algeria »
Football Algérie

Équipe d’Algérie : Hemdani dévoile une liste surprise, sans Zidane

ZB
Zakaria Benhammadi
2 min de lecture
Équipe d’Algérie : Hemdani dévoile une liste surprise, sans Zidane
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Le nouveau sélectionneur national Brahim Hemdani a dévoilé les noms des joueurs appelés pour le rassemblement de septembre, un stage qui débouchera sur deux sorties officielles : la Zambie le 25, puis le Burundi le 29. Deux rencontres inaugurales dans la course aux qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027. Dix joueurs y font leur retour, huit autres ont sauté.

La liste Hemdani ramène dix internationaux dans le groupe

Le sélectionneur a rouvert la porte à un contingent important. Sohaib Naïr, Ahmed Touba, Saâdi Radouani, Adil Aouchiche, Himed Abdelli, Adem Zorgane, Bachir Belloumi, Amin Chiakha, Ilan Kebbal et Moncef Bakrar retrouvent tous le maillot national. Aucun de ces rappels ne relève du coup de théâtre : chacun s’appuie sur un début de saison convaincant en club.

Touba en est l’illustration la plus nette. Solide depuis son arrivée au Havre, le défenseur s’est imposé rapidement en Ligue 1. Belloumi, lui, gagne du crédit match après match à Hull City, pendant que Chiakha enchaîne les réalisations sous les couleurs de Rosenborg BK. Trois trajectoires ascendantes que le staff n’a pas voulu ignorer.

À LIRE AUSSI : « Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts

climatiseurs LG Algérie
climatiseurs LG Algérie

Huit joueurs sautent

Qui dit retours dit forcément sacrifiés. Oussama Benbot, Luca Zidane, Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yacine Titraoui Houssem Aouar, Ramiz Zerrouki et Nadhir Benbouali ont sauté. Certains de ces noms figuraient pourtant parmi les habitués du cycle précédent.

Le cas des gardiens est révélateur du changement de cap. Benbot comme Zidane comptaient parmi les portiers retenus lors de la liste du Mondial dévoilée fin mai par Vladimir Petkovic. Quelques mois plus tard, la hiérarchie se redessine complètement dans ce secteur.

Au milieu, les mises à l’écart d’Aouar et Zerrouki ouvrent un espace que Zorgane, Aouchiche et Abdelli vont devoir occuper. Benbouali, appelé pour la première fois en mars dernier, quitte quant à lui le groupe aussi vite qu’il l’avait rejoint.

Hemdani balaie les rumeurs Brahimi et Bounedjah

Deux noms ont alimenté les spéculations ces derniers jours : Yassine Brahimi et Baghdad Bounedjah. Des indiscrétions évoquaient leur réintégration. La liste officielle a tranché autrement, confirmant qu’il ne s’agissait que de bruits de couloir sans fondement.

Un autre profil intriguait les observateurs. Le défenseur central de Telstar Abdelnour Soualhia figurait dans la présélection élargie du nouveau staff, sans garantie d’apparaître dans le groupe final. Son parcours atypique, parti des divisions inférieures françaises, en faisait l’un des dossiers les plus commentés avant l’annonce.

À LIRE AUSSI : Contrat, durée, objectif : ce que la FAF attend de Brahim Hemdani

ZB

Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

Voir tous les articles de Zakaria Benhammadi →

À lire aussi

La une du jour

Métro d’Alger : circulation partiellement interrompue ce week-end en raison de travaux

Métro d’Alger : circulation partiellement interrompue ce week-end en raison de travaux

 61 kg de kif traité planqués dans des voitures, 7 trafiquants tombent à Chlef (Vidéos)

61 kg de kif traité planqués dans des voitures, 7 trafiquants tombent à Chlef (Vidéos)

 Ce pays veut réduire l’immigration : nouvelles restrictions pour les étudiants étrangers

Ce pays veut réduire l’immigration : nouvelles restrictions pour les étudiants étrangers

 Industrie : Deux opérateurs publics s’associent pour fabriquer des ascenseurs 100 % « Made in Algeria »

Industrie : Deux opérateurs publics s’associent pour fabriquer des ascenseurs 100 % « Made in Algeria »

 Youba, adolescent de 15 ans, atteint de leucémie : une cagnotte lancée pour financer ses soins en France

Youba, adolescent de 15 ans, atteint de leucémie : une cagnotte lancée pour financer ses soins en France

 Importation de vêtements de Chine et Turquie : 33 accusés jugés dans une lourde affaire de corruption

Importation de vêtements de Chine et Turquie : 33 accusés jugés dans une lourde affaire de corruption

Extra contenu