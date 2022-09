Equipe d’Algérie : Hamache retenu pour le prochain stage

Yanis Hamache fera bel et bien parti des joueurs retenus pour le prochain stage de la sélection nationale. Son club urkrainien, FC Dnipro, a confirmé la convocation de son latéral gauche pour le regroupement des Verts.

Le prochain stage de la sélection nationale lors du mois en cours approche à un grand pas. Les supporters algériens sont curieux de connaitre les noms des joueurs qui figureront sur la liste de Djamel Belmadi, surtout quand on sait que quelques binationaux sont pressentis à renforcer la sélection à partir du prochain regroupement.

Ayant célébré sa première convocation à l’occasion du dernier stage en mois de juin, Yanis Hamache sera reconduit pour le prochain stage. En effet, il a été retenu par Belmadi. C’est ce que nous avons appris auprès de son club, le SK Dnipro-1, qui a annoncé l’information sur son site officiel.

« L’un des nouveaux arrivés à Dnipro-1, Yanis Hamache, a été convoqué en équipe nationale algérienne. Cette dernière disputera deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria pendant la trêve internationale ». A écrit le club ukrainien.

Ainsi, le joueur formé à l’OGC Nice aura une nouvelle chance chez les Verts. Il espère avoir l’opportunité de jouer lors des deux lesdits matchs amicaux. Il a à cœur de convaincre Belmadi et préserver ainsi sa place en sélection le plus longtemps possible.

Débuts remarquables pour Hamache avec Dnipro

Ayant décidé de quitter le club portugais Boavista, Yanis Hamache (23 ans) est allé monnayer son talent en championnat ukrainien. C’est au SK Dnipro qu’il a opté.

Deux jours seulement après avoir officialisé sa venue à son nouveau club, le latéral gauche algérien a effectué son baptême de feu, à l’occasion du match face à Veres Rivne. Aligné parmi le onze de départ, il s’est distingué par un but et une passe décisive.

Une bonne performance récompensée puisqu’il a été élu l’homme du match. Des débuts prometteurs pour le joueur avec sa nouvelle équipe, tout en espérant qu’il se distingue à l’Europa Conference League