Équipe d’Algérie : « Gouiri sera avec nous en octobre », Belmadi

L’entraîneur national, Djamal Belmadi, a pris la parole lors de la séance d’entraînement des Verts aujourd’hui. Belmadi a notamment abordé le cas du joueur franco-algérien Amine Gouiri. Le sélectionneur national a déclaré que du point de vue administratif, les choses semblent déjà réglées.

Ainsi, Gouiri devrait rejoindre les rangs des Verts à partir du prochain rassemblement en octobre. Il est à noter que le joueur n’a pas été appelé par Thierry Henry, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, pour les prochains matchs.

Récemment, le site « The New Arab » avait rapporté que Gouiri aurait apposé sa signature sur un document qui le lierait plus étroitement aux couleurs de l’équipe nationale algérienne.

Cette pièce essentielle serait une lettre d’engagement, susceptible d’accroître de manière substantielle les perspectives pour Gouiri d’arborer le maillot de l’équipe nationale.

Belmadi évoque le cas Feghouli

Le sélectionneur national a également abordé la question de l’âge des joueurs évoluant pour l’équipe nationale. Belmadi a clairement exprimé qu’il n’avait aucune préoccupation concernant l’âge de ses joueurs, citant en exemple les plus grandes équipes mondiales qui comptent dans leurs rangs des joueurs de plus de 30 ans.

Ces déclarations interviennent dans le contexte de la convocation de Sofiane Feghouli par Belmadi. L’ancien joueur de Galatasaray a été appelé en renfort à la suite de la blessure du milieu de terrain de l’AS Rome, Houssem Aouar.

Belmadi a souligné que tant qu’un joueur reste compétitif et qu’il maintient son engagement et sa passion pour le pays, il a toute sa place au sein de l’équipe nationale. C’est pourquoi Feghouli a été rappelé pour représenter les couleurs nationales.