Equipe d’Algérie : Ghezzal risque de rater le prochain stage

L’attaquant international algérien de Besiktas, Rachid Ghezzal, souffre d’une blessure. Indisponible depuis plusieurs semaines, il risque de faire l’impasse sur le prochain stage de la sélection nationale.

Rachid Ghezzal est indisponible depuis environ un mois déjà. En effet, sa dernière apparition remonte au 14 août dernier, à l’occasion du match ayant opposé Besiktas à Alanyaspor. Depuis, il n’a pas joué en raison d’une blessure.

Selon les médias turcs, l’attaquant international algérien ne rejouera pas avant la fin du mois en cours. Ce qui pourrait le contraindre de faire l’impasse sur le prochain stage de la sélection nationale, du 23 au 27 septembre prochain.

Un stage qui sera ponctué, rappelons-le, par deux matchs amicaux. Les Verts affronteront respectivement la Guinée, le 23 septembre, et le Nigéria, le 27 septembre. Les deux matchs auront lieu au nouveau stade d’Oran, le complexe sportif Miloud Hadefi. C’est dans les tous prochains jours que le sélectionneur national Djamel Belmadi va dévoiler la liste des joueurs concernés par le stage.

De retour à partir du mois d’octobre

Selon les médias turcs, l’état de santé de Rachid Ghezzal connait une nette amélioration. Il poursuit le programme spécifique qui lui a été préconisé par le staff médical du club. Mais son retour à la compétition officielle ne devrait pas se faire avant la fin du mois en cours.

Si tout se déroule comme prévu, c’est à partir du début du mois d’octobre que l’attaquant algérien sera enfin de nouveau opérationnel. En effet, il devrait être à la disposition de son entraineur à partir du match qui opposera Besiktas à Fenerbahce, qui aura lieu le 2 octobre prochain au stade Vodafone Park.

Il faut dire que la blessure de Ghezzal est tombée au mauvais moment. En plus de l’avoir freiné dans son élan, elle pourrait aussi le priver de prendre part au prochain stage de la sélection national. On espère qu’il soit rétabli plus tôt que prévu.