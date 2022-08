Équipe d’Algérie : Ghezzal encense Mahrez

Dans une interview accordée à un média turc, l’ailier international algérien, Rachid Ghezzal, a fait l’éloge de l’un de ses coéquipiers en équipe d’Algérie.

En effet, le joueur du club turc de Besiktas, revient sur les qualités du leadership du capitaine de l’équipe d’Algérie et joueur du club anglais de Manchester City, Riyad Mahrez.

Ainsi, Ghezzal a déclaré, « Riyad est modeste. Cette qualité se voit facilement lors des entraînements, il se comporte comme s’il était un joueur normal. » dit-il.

Critiqué par de nombreux fans après la débâcle du mois de mars à Blida, la question du « capitanat » de l’équipe d’Algérie a fait chavirer les médias sportifs algériens.

Dans ce sens, l’ailier algérien, Rachid Ghezzal, a montré son soutien à Riyad Mahrez et a déclaré, « Riyad s’est toujours montré à notre écoute. C’est notre grand frère avant d’être notre capitaine. Il est exemplaire et il mérite de porter le brassard du capitaine de l’équipe d’Algérie. » explique-t-il lors de l’interview.

Comparant son coéquipier, Mahrez, à d’autres capitaines des sélections africaines, Rachid Ghezzal, a dit, « je ne connais pas personnellement les capitaines de la sélection sénégalaise ou encore la sélection égyptienne, mais il semble que Mahrez est différent d’eux. Il aime aider ses coéquipiers. Il est un joueur exceptionnel et il se donne à fond pour la sélection. » ajoute-t-il.

Qui sera le prochain capitaine de l’équipe d’Algérie ?

Lors du dernier rassemblement des Verts, l’ailier algérien, Riyad Mahrez, a été absent des rangs du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. Naturellement, le brassard du capitaine a été porté par un autre joueur que Riyad Mahrez.

Entre Slimani, M’bolhi, Bennacer et Mandi, les spéculations autour de l’identité du prochain capitaine des Verts se font de plus en plus entendre.

Néanmoins, aucune communication officielle, qui puisse donner des bribes de réponse, de la part du staff technique des Verts, n’est parvenue aux micros des médias.

Ainsi, seule l’issue du prochain rassemblement des hommes de Djamel Belmadi peut confirmer qui portera le brassard du capitaine de l’équipe d’Algérie pour la période à venir.