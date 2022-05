Équipe d’Algérie : Franck Ribéry encense les Verts

L’ex-international français, Franck Ribéry, est revenu sur l’élimination de l’équipe d’Algérie de la course à la prochaine coupe du monde 2022 au Qatar.

L’actuel attaquant du club de la Salernitana, pensionnaire de la première division italienne, Serie A, a déclaré que « la non-qualification de l’équipe d’Algérie au prochain mondial est affligeante car, la sélection algérienne à des bons joueurs, mais le football est fait ainsi ».

L’ancien ailier de l’Olympique de Marseille et du Bayern Munich n’a oublié d’encenser le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi et appelant les supporteurs algériens à ne pas rester sur ce dernier échec et de regarder vers l’avenir, « Belmadi est un excellent entraîneur, le public algérien ne doit pas oublier les accomplissements faits par ce coach. Être éliminé de la course à la coupe du monde est triste, mais cela ne doit pas faire oublier certains exploits. » dit-il lors de l’interview accordée au média officiel du championnat italien sur la plateforme YouTube.

Un long chemin attend les Fennecs

Lors de la même interview, l’ancien joueur de l’équipe de France a affiché son soutien au sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, et aux joueurs algériens, « ils devront continuer à travailler pour s’améliorer et effacer cet échec. » ajoute-t-il.

En effet, l’équipe d’Algérie prépare sa campagne africaine pour décrocher un billet qualificatif à la prochaine coupe d’Afrique des nations, CAN 2023. Les hommes de Belmadi accueilleront l’équipe de l’Ouganda dans leur nouveau domicile, le stade olympique d’Oran le 04 juin prochain. La liste des joueurs sélectionnés pour le prochain stage des verts devrait être annoncée dans les jours à venir.