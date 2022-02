Équipe d’Algérie : Feghouli passeur, sauve Galatasaray

Alors que son équipe était tenue en échec à domicile. L’entraîneur du Galatasaray a sorti sa carte offensive pour essayer de décrocher la victoire. L’international algérien Sofiane Feghouli a fait son entrée en jeu à la 80ᵉ minute de la rencontre contre Rizespor pour le compte de la 27ᵉ journée du championnat turc.

Le peu de minutes accordées au Fennec n’a pas été un obstacle pour ce dernier. Sofiane Feghouli a délivré deux passes décisives à la 87ᵉ et 90+8, permettant à son équipe de s’octroyer les 3 points qui seront d’une importance capitale dans la course au maintien.

Feghouli, l’homme des situations difficiles

Avec ses deux passes décisives, Sofiane Feghouli s’illustre encore une fois comme l’homme des situations critiques. Le Galatasaray, qui, ne vit pas ses plus beaux jours ces derniers temps, ne pouvait pas se passer de son joueur d’expérience lors de cette rencontre. Malgré les critiques violentes de la presse turque, le milieu de terrain algérien s’est montré au service de son équipe. Son salaire est beaucoup critiqué par les tabloïds turcs et son nom revient de plus en plus sur la liste des transferts lors de chaque Mercato.

Le club stambouliote se pointe à la 12ᵉ place de la Sugerlig en Turquie après cette précieuse victoire obtenue en grande partie grâce au joueur de l’équipe d’Algérie. Cette saison, Galatasaray déroge à ses standards en championnat. Connu pour être l’un des clubs phares de l’Anatolie, le GSK voit ses rêves d’être dans une position qualificative pour l’Europe la saison prochaine s’évaporer.

Le club d’Istanbul ne jouera sûrement pas une compétition européenne lors du prochain exercice sportif, ce qui peut donner à l’international algérien des envies de départ. Galatasaray ferait peut-être sa dernière apparition en Europa League cette saison en affrontant le FC Barcelone qui est en grande forme et ultra favori pour gagner ce trophée. Sofiane Feghouli pourrait être le joueur clé dans cette rencontre, lui qui ne se cache pas lors des moments cruciaux.