Equipe d’Algérie : et si Belaïli rebondissait en Egypte ?

Et si Youcef Belaïli rebondissait en Egypte ? Une éventualité qui n’est pas à écarter à une semaine de la fin du mercato dans ce pays. Cela lui permettrait de sauver sa carrière, au lieu d’attendre jusqu’en mois de janvier prochain.

L’affaire Youcef Belaïli continue à faire l’actualité sur les réseaux sociaux. Maintenant que le joueur est libre de tout engagement après avoir résilié son contrat avec le Stade Brestois, on commence à spéculer sa future destination.

Malgré ses déboires, l’Oranais attise tout de même les convoitises. On évoque son retour dans un dans l’un des clubs des pays du Golfe, mais pour le moment, il ne pourra pas signer, que ce soit au Qatar, aux Emirats Arabes Unis ou encore en Arabie-Saoudite. La raison est simple, les périodes d’enregistrement dans ces pays ont prit fin il y a plusieurs semaines.

En revanche, la seule et unique opportunité qui se présente pour le joueur, c’est en Egypte. En effet, le mercato dans ce pays fermera ses portes dans une semaine, soit le 10 octobre prochain. Mieux encore, de prestigieux clubs comme Al-Ahly et Zamalek, qui disputent la ligue des champions africaine, ont été autorisés à recruter 8 joueurs étrangers cette année. Et selon plusieurs médias égyptiens, ils n’ont pas encore bouclé leur recrutement. Autrement dit, les deux clubs en question ne ferment pas la porte à l’engagement de nouveaux joueurs étrangers afin de bien se renforcer en vue de la compétition continentale.

Maitre de son destin, Belaïli pourrait trouver un nouveau point de chute en Egypte pour rebondir. Ce serait la meilleure façon pour sauver sa carrière et préserver ainsi sa place en sélection, au lieu d’attendre jusqu’en prochain mercato hivernal. Mais reste à savoir si les « cadors égyptiens » sont emballés à l’idée de recruter l’ailier gauche des Verts.

Un retour en Algérie, c’est impossible

Depuis que Youcef Belaïli ait résilié son contrat avec le Stade Brestois, des rumeurs ont été balancées sur les réseaux sociaux faisant état d’un éventuel joueur en championnat algérien, en bénéficiant d’une dérogation exceptionnelle de la FAF. Du coup, il pourrait sauver sa carrière mais aussi prétendre à disputer le prochain CHAN-2023 avec la sélection nationale A’.

Mais ce qu’il faut le savoir, est que cela ne dépend pas seulement de la première instance du football national. Même si le joueur bénéficie d’une dérogation exceptionnelle et un club algérien se manifeste l’engager, il ne pourra pas être enregistré sur la plateforme de la FIFA « TMS », étant donné que la période d’enregistrement en Algérie a prit fin le mois d’août dernier.

Ainsi, tout ce qui se dit à propos du retour de l’ex-Brestois en championnat algérien est de l’intox.