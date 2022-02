Équipe d’Algérie et Al-Sadd : la statistique qui accable Bounedjah

La déception de l’élimination de l’Algérie lors de la phase des poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun semble être dépassée par plusieurs Fennecs.

C’est le cas d’ailleurs du capitaine Riyad Mahrez et la star de Manchester City, le maestro Ismael Bennacer, mais aussi le grand Youcef Belaili.

Cependant, il ne semble pas être le cas pour un certain Baghdad Bounedjah, qui n’a toujours pas trouvé sa performance, et ce, depuis la disqualification amère des Fennecs, à la suite d’un nul face à la Sierra Leone, ainsi que deux défaites face à la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire, respectivement.

Encore pas de but pour Bounedjah

En effet, l’attaquant algérien du club qatari Al-Sadd continu toujours son jeûne et n’a encore pas marqué de but, et ce, même avant la CAN 2021 au Cameroun. Une situation très critique, notamment pour un attaquant habitué à briller et être sous le feu des projecteurs.

L’Oranais a en fait, raté encore une fois l’occasion de se relever et de prouver à nouveau son haut niveau et sa belle performance, lors d’un match de son club l’opposant à son homologue d’Al Gharafa, entrant dans le cadre du Qatar Stars League.

Ladite rencontre, disputée ce samedi 5 février, a été marquée par une sacrée victoire des coéquipiers de Baghdad Bounedjah, avec un score lourd de 5 buts contre un seul. Toutefois, l’attaquant Oranais n’a signé aucun but, et ce, lors de 81 minutes disputées.

Sachan que son remplaçant, André Ayew, a réussi à inscrire un doublé en faveur d’Al-Sadd lors des petites minutes restantes du jeu.

Les supporters d’Al-Sadd soutiennent Bounedjah

Dans le même sillage, il convient de préciser que Baghdad Bounedjah souffre de cette situation depuis bien des mois. Le dernier but de l’attaquant des Verts remonte au 12 octobre de l’année dernière. Alors qu’avec son club qatari, il n’a pas inscrit de but depuis le 3 novembre 2021.

Face à cette situation difficile de l’attaquant algérien, les supporters du club qatari Al-Sadd se sont montrés solidaires avec ce dernier. En effet, lesdits supporters ont levé une pancarte lors de la rencontre d’Al-Sadd face à Al Gharafa, exprimant leur soutien absolu avec le Fennec, contenant « Nous sommes avec toi, Bounedjah, ne baisse pas les bras, continue de lutter ».