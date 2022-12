Équipe d’Algérie en 2022 : l’année de toutes les controverses ?

L’année civile de 2022 est sur le point de prendre fin. Une annonce marquée par deux échecs pour l’équipe d’Algérie qui a été bousculée après 3 ans passés sur un nuage.

En effet, les hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, n’ont pas pu enchaîner avec une 4e année de bonnes performances.

Résultat décevant, élimination du premier tour de la CAN 2022, suivie d’une élimination de la course à la Coupe du monde 2022, la notoriété des Fennecs a été réduite.

Sur le plan comptable, les Verts ont disputé 13 matchs. Les coéquipiers du capitaine algérien, Riyad Mahrez, ont obtenu 7 victoires, ont perdu 4 matchs et ont été contraints à se contenter de 2 matchs nuls.

À la sortie d’une année 2021 couronnée par le sacre de l’équipe d’Algérie A’ en Coupe Arabe, les Verts de Djamel Belmadi ont encaissé coup après coup.

Ainsi, battus face au Cameroun à Blida, la debacle de Tchaker a marqué l’année civile de 2022. Durant cette année, l’équipe d’Algérie a inscrit 16 buts et en a encaissé 11.

Le buteur historique de la sélection algérienne, Islam Slimani, a consolidé sa place de leader des buteurs algériens en sélection en inscrivant 3 buts.

Riyad Mahrez, quant à lui, avait manqué son rendez-vous avec l’histoire en laissant passer l’occasion de s’accaparer de la seconde place derrière Slimani. Mahrez s’est contenté de deux buts en sélection et a rejoint, Lakhdar Beloumi et Rabah Madjer, en deuxième place avec 28 buts.

Si les joueurs algériens n’ont pas pu se distinguer avec la sélection nationale en 2022, les Fennecs ont, tout de même, réaliser des prestations honorables avec leur club.

L’année de 2022 restera dans les mémoires des supporters du club italien, l’AC Milan, puisque les Rossoneri ont décroché leur premier titre de Scudetto après une disette de 11 ans.

En Angleterre, les Cityzens ont conservé leur couronne au bout d’une saison palpitante, comme à l’accoutumée, en Premier League.

En France, l’international algérien, Youcef Belaïli, a surpris tout le monde, non pas par une feinte sur le terrain, mais en coulisses.

Ainsi, le natif d’Oran a plié bagage et a rejoint le club corse de l’AC Ajaccio en provenance du Stade Brestois. Une décision qui semble porter ses fruits puisque, plus heureux et renouant avec le sourire, l’ailier algérien enchaîne les bonnes prestations.

Récompenses de toute bonne prestation sur le terrain, les buts sont la consécration individuelle pour les joueurs. En 2022, l’attaquant algérien, Andy Delort a été le joueur algérien le plus décisif avec 18 buts au compteur.

Les 16 buts de l’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, lui ont octroyé la 2e place des buteurs. Une mention spéciale pour le latéral algérien, Ramy Bensebaini, qui a réussi à trouver le chemin des filets à maintes reprises malgré sa position en défense.

Le jeune défenseur formé à l’académie de Paradou a inscrit 10 buts en 2022. Loin des projeteurs, l’attaquant algérien, Baghdad Bounedjah a inscrit 17 buts avec son équipe qatarie d’Al-Saad.

What a way to start the season @BensebainiRams 👌

Pulling out bicycle 🚴 kicks on #Bundesliga #MD1 is outrageous! @Borussia fans, can you think of a better opening-day goal than this? 🤔 pic.twitter.com/hQ8BXpOBtk

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 9, 2022