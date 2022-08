Equipe d’Algérie : Delort revient sur sa discussion avec Belmadi

Andy Delort est bien parti pour revenir en sélection nationale à partir du prochain stage du mois de septembre. L’attaquant Niçois évoque pour la première fois sa discussion avec Djamel Belmadi.

Visiblement, le sélectionneur national Djamel Belmadi a décidé de sortir Andy Delort de la Black-liste. Les deux hommes ont eu une discussion téléphonique, il y a environ deux mois et les choses sont rentrées dans l’ordre.

L’attaquant de l’OGC Nice révèle pour la première fois sa discussion avec Belmadi. « On a eu une bonne discussion qui a duré longtemps… On en reparlera au bon moment, mais je suis content qu’il y ait eu un contact ». Dira-t-il, dans une interview accordée à l’Equipe. Il se dit même «disponible de revenir en sélection ».

Ainsi, et si tout se déroule comme prévu, c’est à partir du prochain stage du mois de septembre qu’Andy Delort devrait effectuer son come-back en sélection. Un retour qui ne pourra qu’apporter un renfort de taille pour le compartiment offensif des Verts, étant donné que l’attaquant Niçois avait terminé la saison écoulée parmi les meilleurs buteurs du championnat de la Ligue 1 Ubereats, avec 18 buts au compteur.

Il est à rappeler qu’Andy Delort (30 ans) avait été écarté par Djamel Belmadi de la sélection nationale il y a un an. Et pour cause, le joueur avait préféré se focaliser avec sa nouvelle équipe, l’OGC Nice. Mais la situation s’est arrangée et le dialogue a été renoué entre les deux hommes.

Delort, Atal et Brahimi ont fait le déplacement à Israël

Comme tout le monde le sait, les trois joueurs algériens de l’OGC Nice Youcef Atal, Bilal Brahimi et Andy Delort ont été retenus pour le match face à Maccabi Tel-Aviv. Un mach qui rentre dans le cadre de l’allée des barrages de l’Europa Conference League.

Comme il fallait s’y attendre, les trois joueurs en question ont bel et bien fait le voyage avec leur équipe en Israël. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a créé une grande polémique sur les réseaux sociaux.

À noter que Hicham Boudaoui n’a pas fait le voyage avec l’OGC Nice en raison d’une blessure au dos.