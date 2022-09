Equipe d’Algérie : Delort présente ses excuses au peuple algérien

Andy Delort annonce officiellement son retour en sélection nationale après une longue absence qui aura duré une année. L’attaquant de l’OGC Nice tient à présenter ses excuses au peuple algérien.

Il y a une année, Andy Delort a décidé de faire l’impasse sur le stage de la sélection nationale pour se concentrer avec sa nouvelle équipe, l’OGC Nice. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a fini par l’écarter.

Mais les deux hommes ont décidé de tourner la page après une discussion téléphonique. Il faut dire que le retour de Delort devient une nécessité afin d’apporter un plus au compartiment offensif des Verts, notamment après la saison remarquable du joueur avec les Aiglons, en la terminant parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1 Uber Eats avec 18 buts au compteur. En effet, ils ont

Mais avant que Belmadi n’annonce la liste des joueurs convoqués, Delort tient à présenter ses excuses au peuple algérien. « Je m’excuse aux peuple algérien pour un manque de communication. J’ai signé un contrat d’une longue durée avec l’OGC Nice, où la concurrence fait rage dans mon poste. J’ai prit des décisions rapidement en cachant des choses à Belmadi. J’ai aussi rencontré un problème personnel qui m’avait contraint de rester auprès de ma famille. Ce que le coach m’a reproché, c’est que j’aurais dû être au moins présent au stage…J’ai à cœur d’effectuer mon retour en sélection et faire preuve de mon amour au maillot algérien». Dira-t-il, dans une interview accordée au site officiel de la FAF.

Il est à rappeler qu’Andy Delort a contracté une blessure à la cuisse. Reste à savoir s’il sera présent lors du prochain stage des Verts qui débutera dans quelques jours, ou bien patienter jusqu’au mois de novembre prochain pour effectuer son come-back.

Comment Delort a vécu l’élimination des Verts de la CM

Par ailleurs, Andy Delort raconte comment il a vécu l’élimination de la sélection nationale de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, après avoir perdu le match retour des barrages face au Cameroun le 29 mars dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida (1-2).

« Comme tous les Algériens, c’est avec un grand enthousiasme que j’ai suivit la rencontre. L’élimination des nôtres m’a fait beaucoup de mal ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « L’élimination est amère, certes, mais ce n’est pas la fin du monde. On doit vite se relever, en se qualifiant pour la prochaine CAN et la Coupe du Monde. Tous les moyens sont réunis pour repartir sur de nouvelles bases ».