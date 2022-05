Équipe d’Algérie : Delort lance un signal fort à Belmadi

Auteur d’un doublé avec l’OGC Nice face à l’AS Saint-Etienne, Andy Delort est à son 15e but avec son équipe. Auteur d’une saison remarquable, il envoie un signal fort au sélectionneur national Djamel Belmadi, dans le but de revenir en sélection, à partir du prochain stage, surtout quand on sait que les deux autres attaquants, Baghdad Bounedjah et Islam Slimani, sont en difficulté avec leurs clubs et manquent de temps de jeu dans les jambes.

En affrontant l’AS Saint-Etienne hier soir, dans le cadre de la 36e journée de la Ligue 1 Uber Eats, l’OGC Nice s’est imposé brillamment sur un score sans appel de quatre buts à un. Alignés parmi le onze de départ, les deux internationaux algériens, Andy Delort et Hicham Boudaoui, étaient les grands artisans de la victoire de leur équipe. Alors que le premier s’est distingué par un doublé, le second a été l’auteur du dernier but. Par cette victoire, la formation niçoise consolide sa place en haut du tableau du championnat français et franchit ainsi, un grand pas vers une qualification pour une compétition européenne lors du prochain exercice.

Du côté de l’AS Saint-Etienne, un autre Algérien était présent. Ryad Boudebouz, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a pris part à la rencontre. Il n’a pas marqué, certes, mais il a délivré une passe décisive.

Le signal fort de Delort à Belmadi

En inscrivant un doublé dans la soirée d’hier face à l’AS Saint-Etienne, Andy Delort a augmenté son compteur buts à 15. Un bilan qui plaide largement en sa faveur.

En étant l’auteur d’une saison remarquable avec l’OGC Nice, l’attaquant franco-algérien aura une fois de plus envoyé un signal fort au sélectionneur national Djamel Belmadi. La forme éblouissante qu’il affiche et son efficacité devant les bois font de lui l’attaquant capable d’apporter un grand plus pour le compartiment offensif des Verts.

Alors que Baghdad Bounedjah et Islam Slimani manquent de temps de jeu, en étant en difficulté avec leurs clubs respectifs Al-Sadd et Sporting Portugal, Delort demeure une solution pour le sélectionneur national. Un attaquant qui connaît bien le groupe de la sélection nationale. Qui plus est, plusieurs supporters algériens sont favorables à sa convocation pour le prochain stage des Verts en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 face à l’Ougande et la Tanzanie.

Mais une chose est sûre, le dernier mot revient à Djamel Belmadi. Reste à savoir si ce dernier fera appel au joueur, où bien a-t-il définitivement tourné cette page. Rappelons qu’Andy Delort a été écarté de la sélection nationale le mois de septembre dernier, après avoir préféré rester dans son club l’OGC Nice, que de rejoindre la sélection nationale. Dans ses différentes sorties médiatiques, Belmadi faisait allusion à ne plus convoquer l’attaquant en question.