Equipe d’Algérie : Déjà un 1er forfait de taille pour Petkovic face au Botswana et à la Guinée

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic devra composer sans Rayan Aït-Nouri pour les deux matchs, respectivement face au Botswana et à la Guinée. Et pour cause, il est blessé. Le latéral gauche du CR Bélouizdad, Naoufel Khacef, a été appelé à la rescousse.

C’est à partir d’aujourd’hui que le stage du mois de septembre va commencer. Les joueurs retenus par Vladimir Petkovic commencent à affluer au Centre technique national de Sidi Moussa.

Aït-Nouri officiellement forfait face au Botswana et à la Guinée

Lors de ce stage, l’équipe d’Algérie va disputer deux matchs, respectivement face au Botswana, le 4 septembre à Tizi-Ouzou (20h), et à la Guinée, le 8 septembre à Casablanca (17h), au Maroc, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Deux rendez-vous qui constituent un tournant important pour la course vers le Mondial américain. Leader de son groupe, la sélection nationale vise l’opération 6/6 et continuer ainsi à dominer son groupe.

Mais pour ces deux importants rendez-vous, le sélectionneur national sera privé des services de Rayan Aït-Nouri, en raison d’une blessure, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel cet après-midi. Le latéral gauche de Manchester City sera contraint de faire l’impasse sur le stage.

Khacef appelé à la rescousse

Le moins que l’on puisse dire, est que la mauvaise nouvelle est tombée comme un couperet sur Petkovic. Ce dernier devra composer sans un élément incontournable, sur lequel il mise beaucoup sur le flanc gauche, d’autant plus qu’il s’agit de deux importants matchs, peut-être décisifs pour la qualification pour la CdM-2026.

Pour pallier l’absence de Rayan Aït-Nouri, le driver des Verts a fait appel à Naoufel Khacef, pensionnaire du CR Bélouizdad, ajoute le communiqué de la FAF. Auteur de bonnes performances avec la sélection nationale A’ lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), le latéral gauche de 28 ans a gagné des points.

L’absence de Aït-Nouri représente un véritable défi pour le sélectionneur national qui doit maintenant trouver une solution efficace pour le remplacer. La performance de Khacef lors des prochains matchs sera déterminante pour l’avenir de l’équipe d’Algérie dans ces éliminatoires.

