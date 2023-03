Equipe d’Algérie : coup dur pour Slimani

Islam Slimani est fixé sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Une blessure qui risque de le freiner dans son élan, lui qui a retrouvé une seconde jeunesse lors de cette deuxième moitié de la saison avec Anderlecht.

Reconduit parmi le onze de départ le week-end dernier face à l’OH Louvaine, Islam Slimani a encore une fois frappé, en inscrivant un but. Il a contribué à la victoire de son équipe qui s’est imposée en déplacement sur le score de deux buts à zéro. Seulement, il n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. Et pour cause, il a contracté une blessure au niveau de la cuisse.

Après avoir passé des examens médicaux approfondis, l’international algérien est fixé sur la nature de sa blessure ainsi que son indisponibilité. A cet effet, nous avons appris qu’il a été victime d’une petite déchirure musculaire à la cuisse. Une blessure qui le met indisponible pour une durée de pas moins de trois semaines.

Ainsi, il ratera le prochain match de championnat face à l’AS Eupen. Sa participation pour le match aller du ¼ de finale de l’Europa Conference League face à l’AZ Alkmaar le 13 avril prochain demeure incertaine.

Une blessure qui risque de le freiner dans son élan, lui qui est en train de réaliser une phase retour exceptionnelle avec Anderlecht. En effet, il a réussi à marquer 7 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues.

Double-confrontation face au Niger : Slimani est bel et bien forfait

Malgré la blessure dont il a été victime, Islam Slimani a tout de même marqué sa présence au début du stage de la sélection nationale. Cela a suscité les spéculations quant à une probable participation pour la double-confrontation face au Niger.

Maintenant qu’il est fixé sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale est officiellement out pour la double-confrontation face au Niger. D’ailleurs, il a quitté le CTN de Sidi Moussa pour aller poursuivre les soins en Belgique.

Il est à rappeler que le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à Baghdad Bounedjah pour pallier l’absence d’Islam Slimani. L’attaquant d’Al-Sadd effectue son come-back en sélection après une année d’absence.