Equipe d’Algérie : « content pour Belaïli, la sélection a besoin de lui », Bounedjah

Baghdad Bounedjah se réjouit du retour de Youcef Belaïli chez les Verts. Il affirme que la sélection a besoin de l’attaquant vedette du MC Alger.

C’est à partir de lundi prochain, le 1er janvier 2024, que le stage de la sélection nationale, en prévision de la CAN-2023, va commencer. En attendant, certains joueurs professionnels débarquent d’ores et déjà à Alger, pour rejoindre le centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Cet après-midi, Baghdad Bounedjah et Ramy Bensebaini se sont atterris à l’aéroport d’Alger. Contrairement à Bensebaini, Bounedjah a bien voulu livrer leurs impressions aux médias algériens. Il parle des ambitions de la sélection nationale lors du tournoi continental en Côte d’Ivoire.

« On va bientôt entamer le stage pour préparer la CAN-2023. Je pense que les conditions actuelles sont favorables par rapport à la dernière édition de la CAN, où le Covid-19 avait ravagé le groupe. Mieux, on aura le temps suffisant pour bien préparer le tournoi continental. On ira en Côte d’Ivoire en conquérant et on fera de notre mieux pour rééditer l’exploit de 2019 afin de procurer de la joie à nos supporters ». Dira-t-il d’emblée.

L’attaquant d’Al-Sadd se réjouit du retour de Youcef Belaïli chez les Verts. « Je suis très content pour lui car il le mérite. La sélection a besoin de lui et je suis persuadé qu’il va apporter le plus escompté ».

Conférence de presse de Belmadi dimanche le 31 décembre

C’est dimanche prochain, le 31 décembre, que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, animera la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage, à partir de 11h. Contrairement aux précédentes conférences, celle de dimanche prochain aura lieu au stade Nelson Mandela, plutôt que le centre technique national de Sidi Moussa.

Ainsi, le driver des Verts répondra aux questions des médias, qui sont attendus en force, en ce qui concernant notamment ses choix de la liste des joueurs retenus pour la CAN-2023. La liste finale devrait être rendu public, probablement, vendredi.