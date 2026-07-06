Equipe d’Algérie : combien va couter le limogeage de Petkovic à la FAF ?

Le divorce entre Vladimir Petkovic et la Fédération algérienne de football serait imminent. Mais cette séparation a un prix, et il est considérable. La FAF devra verser au technicien bosniaque une indemnité directe de 480 000 euros, à laquelle s’ajoutent d’autres créances qui pourraient faire franchir au total la barre du demi-million d’euros. Une ardoise qui résulte, en grande partie, d’une décision de prolongation contractuelle prise de manière précipitée, quelques semaines seulement avant le Mondial.

La clause de rupture activée sur la base du nouveau salaire

Évaluée à 160 000 euros mensuels, la rémunération de Petkovic constitue le socle de ce calcul. Selon des informations le média El-Khabar, la clause de résiliation prévue dans son contrat lui ouvre droit à trois mois de salaire à titre de compensation. C’est précisément ce nouveau chiffre, et non l’ancien fixé à 135 000 euros, qui servira de base au calcul des indemnités.

La différence n’est pas anodine. Certaines estimations antérieures tablaient sur un dédommagement plafonné à 405 000 euros, en partant du principe que l’ancien contrat courait jusqu’à fin juillet et que la revalorisation n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er août. Or, Walid Sadi a officialisé la prolongation et la hausse salariale dès le 7 juin, avant même le départ de la sélection pour les États-Unis. Ce choix unilatéral a mécaniquement alourdi la facture de rupture de 75 000 euros supplémentaires.

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Le staff technique, un surcoût inévitable

La rupture avec Petkovic ne se limite pas à sa seule personne. Prolongés eux aussi jusqu’en 2028 lors de la même opération, les membres de son staff verront leurs contrats résiliés dans la foulée. Trois collaborateurs sont directement concernés : Davide Morandi, son premier assistant, Paolo Rongoni, le préparateur physique, et Guido Nanni, l’entraîneur des gardiens de but. Rappelons que Nabil Neghzi, deuxième assistant, n’a pas eu droit à un nouveau contrat. Du coup, il est libre de tout engagement.

Leurs salaires, revus à la hausse lors de la prolongation de juin, serviront eux aussi de base au calcul de leurs indemnités respectives. Le montant global reste à préciser, mais il viendra s’ajouter à la somme déjà due au sélectionneur. La FAF paie ainsi, au sens propre, le prix d’une décision prise en bloc, sans anticiper le scénario d’une élimination précoce au Mondial.

Au-delà de la clause de rupture, Petkovic est également en droit de réclamer le solde de ses frais de mission liés à la participation des Verts à la Coupe du monde, ajoute la même source. Cette campagne américaine, qui s’est étalée sur plus d’un mois, génère des créances spécifiques, primes et remboursements de frais inclus. Comptabilisés, ces éléments pourraient faire grimper l’addition totale bien au-delà de 500 000 euros.

Un précédent judiciaire qui pèse dans la négociation

Quiconque penserait que Petkovic acceptera un arrangement au rabais se trompe probablement. L’homme connaît les tribunaux. Après son éviction du Girondins de Bordeaux en février 2022, il avait engagé une longue bataille juridique contre le club aquitain, réclamant jusqu’à 15 millions d’euros de dommages et intérêts. Une procédure que beaucoup considèrent comme l’un des facteurs ayant précipité la descente aux enfers financière du club historique.

Fort de cette expérience, celui qui avait succéder à Djamel Belmadi en février 2024 ne quittera pas Alger sans avoir obtenu l’intégralité de ce que son contrat lui garantit. La FAF, déjà fragilisée par une gestion contractuelle contestée depuis la prolongation de juin, n’a guère intérêt à laisser le dossier se transformer en contentieux international.

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