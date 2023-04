Equipe d’Algérie : clan anti-Belmadi, Bey-Aboud fait une grave révélation

Le chargé de communication et porte-parole de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, a fait une grave révélation. Il affirme qu’il y a bel et bien des journalistes qui souhaiteraient le départ du sélectionneur national Djamel Belmadi.

Djamel Belmadi a franchi le cap de 50 matchs avec la sélection nationale. il compte 34 victoires, 11 nuls et 5 défaites. Mieux, il a remporté la CAN-2019 et détient le record de 35 matchs sans défaite.

Mais depuis les deux grandes désillusions de l’année 2022, à savoir l’élimination du premier tour de la CAN-2021 et de la Coupe du Monde-2022 face au Cameroun, le sélectionneur national ne fait plus l’unanimité. En effet, les Algériens sont divisés entre ceux qui réclament son départ et d’autres qui sont pour son maintien à la tête de la barre technique des Verts. Mais apparemment, il y a aussi des médias anti-Belmadi.

« Oui, il y a des journalistes anti-Belmadi »

Selon le chargé de communication et porte-parole de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, il y a des journalistes qui souhaiteraient le départ de Djamel Belmadi. Le responsable à la FAF lâche une bombe en racontant un incident qui s’est produit à Tunis lors du dernier match face au Niger.

« Je vous raconte une histoire qui s’est produise à Tunis. Le jour du match face au Niger, des journalistes sont venus récupérer leur accréditation. Ils m’ont dit, monsieur Salah, hier dans la zone mixte, deux journalistes souhaiteraient la défaite de la sélection nationale face au Niger pour que Belmadi parte. C’est très grave, franchement ». Révèle-t-il, lors d’un passage sur une émission sportive d’une chaine de télévision privée.

« Cela prouve qu’il y a un clan anti-Belmadi et anti-sélection. Il y a ceux qui ont un problème avec le sélectionneur national. Pourquoi ? Je ne sais pas ». A-t-il conclut.