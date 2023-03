Équipe d’Algérie « ce n’est pas un choix par défaut. Je ne suis pas opportuniste », Aouar

« Ce n’est pas un choix par défaut. Je ne suis pas un opportuniste » tels sont les premiers mots de Houssem Aouar, nouvel international algérien. En effet, après plusieurs mois animé par le feuilleton Aouar, le jeune joueur issu de la formation lyonnaise a décidé d’opter pour l’Algérie.

Lors de l’interview qui a précédé son annonce, Aouar a dit, « Je suis conscient que certains vont dire que je suis opportuniste en ayant changé de nationalité sportive. Ce n’est pas le cas. J’ai une très grande partie en moi qui est algérienne. Je suis très attaché au pays, c’est un choix du cœur. » explique-t-il.

Conscient des critiques à son égard, le tout récent international algérien est revenu sur son choix de représenter l’Algérie après un bref passage en sélection française, « Ce n’est pas un choix par défaut. Je n’arrive pas sur un terrain conquit. Il faut que je prouve ce que je sais faire depuis toujours sur le rectangle vert. » ajoute-t-il.

S’éloignant de sa mésaventure avec l’équipe de France, Houssem Aouar a commenté cet épisode, « J’ai su que je n’ai pas fait le bon choix. Jouer en équipe de France ne me convenait pas. Pour être honnête, j’ai ressenti un regret » indique le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

Houssem Aouar en équipe d’Algérie : l’histoire d’un choix du cœur

Expliquant des liens forts et étroits avec l’Algérie, Houssem Aouar a dit, « La seule fois ou je n’ai pas pu venir en Algérie, c’était lors de la période du covid. Chaque été, je venais passer les vacances en Algérie. » dit-il au micro de la chaîne de la FAF sur YouTube.

Lors de son dernier passage estival en Algérie, Houssem Aouar a été approché par la fédération algérienne de football. Un épisode inaugural avec les Verts que le joueur lyonnais raconte, « L’été dernier, le président de la fédération m’avait appelé pour me faire part de sa volonté, et celle du sélectionneur, de l’avoir dans l’équipe d’Algérie. J’avais ça en tête depuis un bon moment. C’était un signe du destin pour moi. Une occasion à ne pas rater. » affirme-t-il.



Hésitant à passer à la vitesse supérieure pour officialiser son choix de carrière internationale, Houssem Aouar a tenu à expliquer, « Je ne me voyais pas forcément passer les démarches moi-même pout changer de nationalité sportive. Je craignais que les gens me prennent pour un opportuniste. Or, avec la confiance que le président de la FAF et le sélectionneur national m’ont accordé, j’ai décidé d’opter pour mon pays. » dit Houssem Aouar au micro de la FAF.

Revenant sur les critiques, Aouar a ajouté, « Ce n’est pas un choix par défaut. Cela pouvait être vrai si j’ai attendu jusqu’à mes 27 ou 28 ans pour choisir l’Algérie. Non, j’ai opté pour les Verts en ayant 24 ans. J’ai encore de longues années devant moi. Je pouvais attendre si je n’étais pas sûr de mon choix. » explique-t-il.

Finalement, le néo-international algérien a tenu à remercier le président de la FAF, Djahid Zefizef, et le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, en promettant aux supporters de l’équipe d’Algérie de tout donner sur le terrain pour honorer l’Algérie et remporter des titres avec la sélection algérienne.