Équipe d’Algérie : Brahimi et les Verts décrochent un nouveau Prix

Les protégés de Djamel Belmadi continuent leur quête vers la victoire face à leurs homologues de la Côte d’Ivoire, ce jeudi 20 janvier 2022, afin de décrocher le billet de qualification au prochain tour de la CAN 2021 au Cameroun.

Deux jours seulement avant cette confrontation décisive, les Fennecs ont reçu une bonne nouvelle, portant sur leur couronnement du Prix de la meilleure équipe arabe de l’année 2021.

En effet, l’équipe nationale et sa star Yacine Brahimi, joueur du club qatari Al Rayyan, ont été respectivement couronnés meilleure équipe arabe et meilleur joueur arabe de l’année 2021, et ce, lors du septième référendum annuel organisé par l’Union arabe de la presse sportive, avec la participation de 100 journalistes sportifs de diverses associations, organisations et associations de journalistes sportifs arabes, au vote.

L’EN et Brahimi meilleure sélection et meilleur joueur arabe

Sur ce, la sélection nationale, championne arabe, mais aussi championne d’Afrique, s’est classée première, devançant le Maroc, la Tunisie, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Égypte, respectivement.

De son côté, le talentueux Fennec Yacine Brahimi s’est classé à la première place des meilleurs joueurs arabes de la même année, devançant ainsi son homologue qatari et le coéquipier de Baghdad Bounedjah, Akram Afif, le joueur du club Al-Sadd.

Par ailleurs, il est également utile de rappeler que les Verts sont en pleine préparation pour le match décisif du jeudi, prévu à partir de 17 heures (heure algérienne), les opposant à la Côte d’Ivoire, au complexe sportif Japoma, à Douala, au Cameroun.