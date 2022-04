Equipe d’Algérie : Bounedjah va-t-il quitter Al-Sadd cette saison ?

Baghdad Bounedjah vit mal sa situation. Ne faisant plus parti des plans de son entraineur, il pourrait quitter Al-Sadd en fin de saison. Il aurait des touches avec le club Saoudien Al-Nasr.

L’attaquant international Algérien traverse un passage à vide terrible. Après avoir raté sa CAN, il s’est vu écarter par le sélectionneur national Djamel Belmadi de la double-confrontation face au Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde, en raison de sa baisse en forme. Il a cravache dur aux entrainements, mais il peine toujours à retrouver son meilleur niveau et surtout son efficacité devant les bois.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, l’attaquant en question ne fait plus parti des plans de son entraineur à Al-Sadd Javi Garcia. Et pourtant titulaire indiscutable et buteur historique de la formation Qatarie, l’Oranais est devenu du jour au lendemain un éternel remplaçant qui se contente de voir les matchs de son équipe à partir des tribunes ou du banc des remplaçants.

En effet, il a été écarté pour la deuxième fois de suite par son entraineur lors du match ayant opposé Al-Sadd au représentant Jordanien Al-Wahadat, dans le cadre de la quatrième journée de la phase des poules de la ligue des champions d’Asie. Un match qui s’est soldé sur le score de trois buts à un en faveur des Jordaniens en absence de Bounedjah.

Destination Al-Nasr

Baghdad Bounedjah est entrain de vivre l’un de ses plus pires moments de sa carrière, faut-t-il le dire, car il n’a pas jamais connu une telle situation avec Al-Sadd ou bien avec tous les clubs là où il a évolué. Dans le cas où sa mise à l’écart persiste, cela pourrait le pousser vers la porte de sortie.

Sous contrat avec Al-Sadd jusqu’en 2024, il pourrait donc réclamer un bon de sortie pour rejoindre un autre club qui lui donnera la chance de rebondir et relancer sa carrière. Selon les informations rapportées par des médias Arabe, l’attaquant international Algérien aurait des touches avec le club Saoudien Al-Nasr. Ce dernier, serait intéressé par les services de l’attaquant en question et voudrait l’engager à partir du prochain mercato estival.

La saison en cours pourrait donc être la dernière pour Baghdad Bounedjah (30 ans) au Qatar, avec lequel il a passé sept saison depuis qu’il a rejoint en 2015 en provenance du club Tunisien l’Etoile du Sahel. Il pourrait bien aller tenter une nouvelle expérience ailleurs, probablement en championnat Saoudien.