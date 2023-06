Équipe d’Algérie : Bounedjah regrette l’absence de Belaïli

Apparemment, Youcef Belaïli manque beaucoup à Baghdad Bounedjah en sélection nationale. L’attaquant d’Al-Sadd n’a pas caché d’exprimer son souhait de voir Belaïli effectuer un retour en sélection le plus tôt possible.

Il n’est secret pour personne. Une relation d’amitié solide lie Baghdad Bounedjah à Youcef Belaïli. Les deux joueurs ont toujours affiché la grande complicité qui existe entre eux lors des précédents regroupements de l’équipe d’Algérie.

Non-seulement parce qu’ils sont tous les deux originaire de la ville d’Oran, mais parce qu’ils ont commencé à jouer au football ensemble dans la même équipe, avant que le destin ne les réunisse en sélection nationale. Les deux attaquants ont constitué un duo de choc en attaque des Verts, notamment lors de la CAN-2019.

Dans une déclaration accordée au micro de la télévision nationale à l’issue du match amical face à la Tunisie, Bounedjah n’a pas caché d’exprimer son souhait de retrouver son ami Belaïli en sélection. « J’espère que Youcef retrouve la sélection nationale le plus vite possible. C’est un joueur dont on aura besoin et qui peut encore donner ». Dira-t-il.

Rappelons que Djamel Belmadi a écarté le désormais ex-attaquant de l’AC Ajaccio car il est en manque de compétition après avoir quitté son équipe avant même la fin de la saison écoulée.

« Il faudra du temps à cette équipe pour trouver ses automatismes »

L’attaquant d’Al-Sadd a livré ses impressions à propos du résultat nul réalisé face à la Tunisie (1-1). Selon lui, cette équipe a besoin encore du temps pour trouver ses automatismes.

« Ce fut un match d’un grand enjeu, aux allures d’un match officiel. Comme vous le savez, notre sélection nationale est en pleine reconstruction. Il lui faudra un peu du temps pour qu’elle trouve ses automatismes. Au fil des matchs, je suis persuadé que l’EN retrouvera son succès d’antan ». A-t-il déclaré.