Equipe d’Algérie : blessé, Aouar pas concerné par le stage des Verts

Houssem Aouar ne sera pas concerné par le stage du mois de septembre. La fédération algérienne de football a été notifiée par l’AS Rome que le joueur n’est pas en mesure de se rendre en Algérie en raison d’une blessure.

Sans surprise, le nom d’Houssem Aouar a figuré dans la liste de Djamel Belmadi pour le stage du mois de septembre. Mais le milieu de terrain de l’AS Rome y fera l’impasse. La raison ? C’est tout simplement la blessure au niveau de la cuisse dont il a été victime lors du dernier match, ayant opposé l’AS Rome face à l’AC Milan.

Selon le média algérien spécialisé « L’équipe Foot », « Le personnel médical de la FAF a été notifié par la direction de l’AS Rome qu’Aouar ne pourra pas se rendre en Algérie en raison de son incapacité à jouer ».

Une information confirmée, dans la foulée, par la fédération algérienne de football. « Le staff médical de l’équipe nationale a reçu le dossier de Houssem Aouar du staff médical de son club, l’AS Rome. Et ce, suite à sa blessure contractée vendredi en Série A face au Milan AC. Après un échange entre les deux staffs médicaux et également une discussion entre le joueur et le staff technique, il a été décidé de ne pas faire venir le joueur pour constater sa blessure par l’équipe médicale de la sélection nationale ». A écrit la FAF sur son site officiel.

Brahim appelé à la rescousse ?

La fédération algérienne de football s’est juste contentée de rapporter l’information de l’indisponibilité d’Houssem Aouar du stage du mois de septembre, sans évoquer l’identité du joueur qui sera appelé à la rescousse.

Visiblement, Yacine Brahimi est le mieux indiqué pour pallier l’absence du milieu de terrain de l’AS Rome. En effet, il fait un début de saison remarquable en championnat qatari avec Al-Gharafah. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 3 matchs, son bilan plaide largement en sa faveur pour retrouver les Verts.

Dans tous les cas de figure, c’est dans les heures à venir que Djamel Belmadi va annoncer le remplaçant d’Houssem Aouar.