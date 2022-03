Équipe d’Algérie : Biyouna lance un message aux hommes de Belmadi

L’artiste algérienne Baya Bouzar, connu sous le nom de « Beyouna » auprès des Algériens, a été honorée lors de sa participation à la 11e édition du festival de Louxor du Film Africain en Égypte.

L’actrice a été honorée par la ministre de la Culture égyptienne Ines Abdel-Dayem et la responsable du festival, la réalisatrice Azza Elhosseiny. Et ce pour son parcours artistique brillant dans le cinéma Algérien, arabe et européen.

Dans une intervention téléphonique sur la chaine arabophone Ennahar TV, Beyouna a exprimé sa joie et sa fierté d’être honorée au festival de Louxor du Film Africain pour ses compétences et son talent. Sans qu’elle oublie de remercier l’Égypte pour son geste, « merci à l’Égypte qui m’a honoré, mais je souhaite être honorée par mon pays » et elle a enchainé en rappelant qu’elle aime beaucoup sa patrie ainsi que tout le peuple algérien.

Étant une des plus anciennes figure de la scène artistique algérienne, Beyouna estime que l’art et le cinéma en Algérie souffrent et qu’ils sont « Malades » et elle enchaine en leur souhaitant un « prompt rétablissement ». L’actrice trouve que les artistes Algériens sont mis à l’écart et qu’ils doivent être reconsidérés. À présent, le rêve de Beyouna est d’être mise en valeur et honorée ici en Algérie.

Un mot de Beyouna à l’équipe nationale

L’actrice a profité de son intervention téléphonique pour lancer un message à l’équipe nationale en leur souhaitant bonne chance et en rappelant que la réussite de l’équipe nationale fait le bonheur de tous les Algériens en ce moment.

On rappelle que l’Algérie va jouer fasse au Cameroun, dans le cadre de la première rencontre de la double confrontation, pour la qualification à la coupe du Monde 2022 au Qatar. Les joueurs de la sélection nationale ont commencé leur première séance d’entrainement à Malabo aujourd’hui.

Et à propos de son apparition sur la télévision Algérienne pendant ce mois du ramadan, l’artiste a confirmé qu’elle est prête et disponible au cas ou on la sollicite pour participer dans une production algérienne, et que malgré son âge avancé, elle se sent encore en bonne forme.

Beyouna, avec toute sa spontanéité, a présenté ses meilleurs vœux aux Algériens et elle a rappelé tout son amour envers l’Algérie et son peuple.