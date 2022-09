Équipe d’Algérie : Bentaleb évoque son retour en sélection

Surprise de la dernière liste du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, le milieu de terrain du club du SCO d’Angers, Nabil Bentaleb, s’est livré au micro de la fédération algérienne de football.

En effet, après une longue absence, Bentaleb retrouve les rangs de la sélection algérienne de football.

Sur les pourparlers qui ont précédé son retour, Bentaleb a dit, « il est vrai que des contacts ont eu lieu avec le sélectionneur avant ma sélection pour ce mois de septembre, néanmoins, j’ai attendu la liste de l’équipe d’Algérie comme tout le monde. » déclare le milieu de terrain algérien.

Ainsi, Bentaleb retrouve un groupe largement remanié par rapport à sa dernière sélection qui date de 2018. Dans ce sens, Bentaleb s’est exprimé sur l’ambiance qui règne au sein du groupe de la sélection algérienne, « le groupe des Verts a évolué depuis 2018. J’ai senti une volonté de reconduire et de fédérer tout un groupe qui a eu un succès. » ajoute-t-il.

Du succès, Bentaleb en a manqué d’y participer avec ses coéquipiers algériens.

Or, le capitaine du club français du SCO d’Angers, Nabil Bentaleb, revient sur les épisodes que l’équipe d’Algérie a vécu en son absence, « n’étant pas un facteur dans cette équipe nationale, j’ai suivi tout le parcours des Verts en coupe d’Afrique 2019, celle de 2021 et les deux matchs barrage contre l’équipe du Cameroun. J’étais toujours l’un des supporters de l’équipe nationale et d’y revenir est incroyable. » dit-il au micro de la chaîne de la FAF.

Angers, préparation physiques et objectifs avec les Verts

Après une première moins glorieuse que Bentaleb a passé en sélection algérienne et en club, l’ancien milieu de terrain du club londonien de Tottenham, Nabil Bentaleb, retrouve une forme qui lui a permis d’être à nouveau dans les rangs de l’équipe d’Algérie.

Ainsi, Bentaleb a commenté son « renouveau », « il fallait retrouver du temps de jeu. Enchaîner les matchs m’a permis d’être en confiance et de travailler pour m’améliorer dans certains domaines. » explique-t-il.

En effet, quittant définitivement le championnat allemand, Bentaleb s’est engagé avec le club de l’ouest français, le SCO d’Angers. Malgré son arrivée récente, Bentaleb s’est hissé aux premiers plans et s’est démarqué pour se voir attribuer le brassard du capitaine du club angevin, pensionnaire de la Ligue 1 Uber Eats.

Se livrant sur cette nouvelle expérience, Bentaleb a dit, « c’est dans mon attitude d’être vocal sur le terrain, on n’a pas poussé les choses et tout est venu naturellement. C’est la décision du coach de m’accorder le brassard du capitaine de l’équipe d’Angers. » déclare-t-il.

Revenant sur sa convocation en équipe nationale d’Algérie, Bentaleb a déclaré, « après son absence, j’essaie de regarder ma place en sélection, mon objectif et d’être présent pour le prochain stage aussi. C’est une deuxième naissance pour moi avec les Verts et je dois prouver en entraînements et d’être le plus performant lors des matchs. » finit-il par dire.



La sélection algérienne de football disputera, ce soir, un match amical contre l’équipe de la Guinée à Oran dès 20H.