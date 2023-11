Équipe d’Algérie : Bentaleb et Ounas de retour, Benrahma définitivement écarté ?

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a annoncé la liste des 23 joueurs convoqués pour les deux matchs de l’équipe d’Algérie face à la Somalie et au Mozambique pour le compte de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Une liste qui a connu plusieurs absences et d’autres retours. Ainsi, très attendu, l’entrée en lice des Verts se fera sans Said Benrahma qui n’a pas été convoqué.

Les avis des consultants convergent vers la théorie suivante : l’échauffourée qui a eu lieu entre Belmadi et Benrahma aux Emirats est la cause de l’absence de l’ailier de West Ham. Toutefois, d’autres opinions expliquent que Benrahma a perdu sa place avec les Verts suite à ses prestations peu convaincantes et que l’incident face à l’Égypte n’y est pour rien.

🚨 OFFICIEL : Saïd Benrahma n’est PAS RETENU par Djamel Belmadi pour le rassemblement du mois de novembre, difficile de prévoir son futur en EN… (@LesVerts) pic.twitter.com/503PLAqCWa — Actu DZ ☪︎ (@ActuDZ_) November 10, 2023

Dans un autre registre, l’absence de Badredine Bouanani a été largement signalée par les fans de l’équipe d’Algérie. Le talentueux joueur niçois manque à l’appel à quelques mois du début de la Coupe d’Afrique des Nations. Par ailleurs, malgré ses prestations au Qatar, l’ailier algérien, Yacine Brahimi, peine à signer son retour en sélection.

LIRE AUSSI : Arabie saoudite : alors qu’il priait pour Gaza, un Algérien interpellé à Médine (vidéo)

On notera aussi l’absence du prometteur Abdelkahar Kadri et le retour du duo lillois, Nabil Bentaleb et Adem Ounas. La surprenante convocation de Bachir Belloumi lors du précédent stage des Verts ne s’est pas soldée sur une intégration progressive du fils du légendaire numéro 10 algérien, Lakhdar Belloumi.

Belmadi animera une conférence de presse ce dimanche

Dans un communiqué rendu public, la Fédération Algérienne de Football a indiqué que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, animera une conférence de presse ce dimanche au centre technique de Sidi-Moussa.

« Dans le cadre de la date FIFA, du 13 au 21 novembre 2023, et des matchs des 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 contre la Somalie, le jeudi 16/11 au stade Nelson MANDELA de Baraki, à Alger, et le Mozambique, le dimanche 19 du même mois à Maputo, le sélectionneur national, M. Djamel BELMADI, animera une conférence de presse le dimanche 12 novembre 2023 (11h00) à l’auditorium Omar KEZZAL, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. », lit-on.

Une conférence qui lèvera le voile sur les choix du sélectionneur à quelques mois du debut de la CAN 2023. La liste de ce mois de novembre pourrait être un premier indice sur les choix du champion d’Afrique en 2019 lors de la prochaine CAN.

LIRE ÉGALEMENT : L’effet « Chery » précipite la chute des prix de l’automobile d’occasion en Algérie