Equipe d’Algérie : Bensebaini revient sur les souvenirs de la CAN 2019

La sélection nationale est sur une incroyable série d’invincibilité de 35 matchs d’affilée sans défaite. Avec un tel score, les Fennecs égalent désormais leurs homologues Brésiliens et Espagnoles. Ainsi, ces derniers approchent doucement du record mondial, détenu par l’équipe italienne avec 37 matchs sans défaite.

Un résultat qui revient principalement aux efforts fournies par le sélectionneur national Djamel Belmadi, mais aussi à ses talentueux joueurs, qui ne cessent de nous surprendre avec leur haute performance, lors de chaque confrontation.

C’est d’ailleurs le cas du défenseur Ramy Bensebaini, le footballeur qui est toujours sous le feu des projecteurs. Dans une interview accordée à la chaine sportive beIN Sports France, le natif de Constantine est revenu sur les faits de la précédente CAN, tenue en 2019 en Egypte, dont le couronnement était pour les Verts.

» Je vais jamais dire non au coach » (Bensebaini)

» Je garde de beaux souvenirs de la CAN 2019. le match de la finale contre le Sénégal et la fête d’après-match, mais aussi les tirs aux buts lors de la confrontation face à la Côte d’Ivoire. J’avais pas de force pour faire le premier tir. J’avais l’impression que j’ai fait une passe au gardien tellement j’étais fatigué « , a-t-il déclaré.

Interrogé sur les déclarations de Djamel Belmadi à l’époque, où il a révélé qu’il allait gagner la Coupe d’Afrique en Egypte, Bensebaini a lancé : » Belmadi a dit et a assumé. Il a tout fait pour tenir sa parole. Moi j’étais là en 2017, ont été à l’époque éliminés du premier tour, donc, dire qu’on va en Egypte pour gagner la Coupe d’Afrique, j’y croyais mais à moitié « .

Dans le même sillage, Ramy Bensebaini a fait savoir qu’il essaie toujours de développer son potentiel offensif pendant l’entraînement et a dévoilé sa volonté de jouer dans n’importe quel poste dans lequel le coach en aurait besoin.

» Moi avant, je ne savais pas que j’étais plus offensif que ça, et c’est bien. Je préfère même plus attaquer que défendre, même si je suis défenseur de base, mais voilà j’essaie de trouver le juste milieu « , a-t-il affirmé, avant de poursuivre : » je suis plus latéral gauche, c’est mon poste de base, mais si le coach a besoin de moi en défense centrale, en milieu de terrain, ou même gardien, je vais jamais dire non et je vais me donner à fond « .

Par ailleurs, il convient de rappeler que Ramy Bensebaini et ses coéquipiers affronteront aujourd’hui, à partir de 20 heures (heure algérienne) leurs homologues de la Guinée équatoriale dans le cadre de la 2e journée de la phase des poules de la CAN 2021 au Cameroun.